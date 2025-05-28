روسيا وكوريا الشمالية تفتحان النار على «القبة الذهبية»

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس: إن مشروع القبة الذهبية الأمريكي يقوض أسس الاستقرار الاستراتيجي بسبب تضمنه إنشاء نظام دفاع صاروخي عالمي.

وصرحت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: «في إطار بناء نظام القبّة الذهبية، من المخطط إعطاء دفعة إضافية لتطوير وسائل الاستهداف المسبق لصواريخ العدو وبنيته التحتية التي تضمن استخدامها.. وهذا يعبر بالفعل عن توجه خطير في العقيدة الأمريكية، التي تعتمد على شن ضربات استباقية، إن هذا النهج مغامر ويشكل تهديداً مباشراً لأسس الاستقرار الاستراتيجي».

إلى ذلك، وصفت كوريا الشمالية مشروع «القبة الذهبية» بأنه تهديد خطير للغاية يهدف إلى عسكرة الفضاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. وأصدرت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ مذكرة لإبلاغ المجتمع الدولي بأن إنشاء الولايات المتحدة لنظام دفاع صاروخي جديد هو مبادرة تهديدية خطيرة للغاية تهدف إلى تهديد الأمن الاستراتيجي للدول المسلحة نووياً.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن المذكرة التي قدمتها الوزارة، اتهمت الولايات المتحدة بأنها عازمة على التحرك لعسكرة الفضاء الخارجي.

وأضافت الخارجية أن الخطة الأمريكية لبناء نظام دفاع صاروخي جديد هي السبب الجذري لإشعال سباق تسلح نووي وفضائي عالمي من خلال إثارة المخاوف الأمنية للدول المسلحة نووياً وتحويل الفضاء الخارجي إلى ميدان حرب نووية محتمل. كما قال معهد الدراسات الأمريكية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن خطة القبة الذهبية هي نتاج نموذجي لسياسة أمريكا أولاً، وهي ذروة الغطرسة والتعالي والتعسف وهي سيناريو حرب نووية في الفضاء الخارجي.

وقال هونغ مين، المحلل في المعهد الكوري للتوحيد الوطني، إن بيونغ يانغ تعتبر «القبة الذهبية» التي أعلنها ترامب بمثابة تهديد. وأضاف أن رد الفعل القوي من جانب كوريا الشمالية يظهر أن سيئول تعتبر أن «القبة الذهبية» قادرة على إضعاف فعالية ترسانته النووية بشكل كبير، بما في ذلك صواريخه البالستية العابرة للقارات.

وأشار إلى أنه في حال استكمال الولايات المتحدة نظامها الجديد للدفاع الصاروخي، فإن كوريا الشمالية ستضطر إلى تطوير وسائل بديلة لمواجهته أو اختراقه.