روسيا توقف 60 %من إنتاج الغاز في أوكرانيا باستهداف منشآت للطاقة

شنّت روسيا، أمس، ضربات على منشآت للغاز شرقي أوكرانيا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في ثماني مناطق، في حملة قصف جديدة، تزيد الضغط على شبكة الطاقة.

فيما يزور الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، واشنطن، اليوم، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، بشأن احتمال تسليم بلاده صواريخ «توماهوك».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نفطوغاز» الأوكرانية، سيرجي كوريتسكي، في بيان: «هناك ضرب ودمار في مناطق مختلفة في وقت واحد. توقف تشغيل عدد من المرافق المهمة الحيوية». وأعلنت شركة تشغيل شبكة الطاقة الأوكرانية، قطعاً طارئاً للتيار الكهربائي في ثماني مناطق، بعد القصف الروسي.

وقال: «هذا الخريف، يستغل الروس كل يوم لضرب البنية التحتية للطاقة لدينا». وأفاد سلاح الجو الأوكراني، من جهته، بأن روسيا شنت هجومها بـ 320 مسيّرة و37 صاروخاً، مشيراً إلى أنه أسقط 283 طائرة بدون طيار وخمسة صواريخ.

وأوضح أن الهجمات استهدفت بشكل رئيس منطقتي خاركيف في الشمال، وبولتافا في الشرق، حيث قالت شركة «ديتك»، أكبر مزود خاص للطاقة في البلاد، إنه تم إغلاق منشأة لإنتاج الغاز.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى توقف نحو 60 % من إنتاج الغاز الأوكراني، بسبب الضربات الروسية الأخيرة، كما أدت الهجمات على محطات طاقة، إلى قطع الكهرباء عن مئات الآلاف.

في الأثناء، يلتقي زيلينسكي اليوم بالرئيس ترامب، وفق مسؤول أوكراني، مضيفاً أن الهدف هو معرفة «متى ستكون الإمدادات بصواريخ توماهوك ممكنة فعلياً».

وشهدت العلاقات بين الرئيسين تحسناً منذ فبراير، بعد اللقاء العاصف الذي قام خلاله ترامب ونائبه جي دي فانس بتوبيخ زيلينسكي أمام الصحافيين، ووصفاه بأنه «ناكر للجميل». وبعدها، أصبح ترامب أكثر عدائية تجاه موسكو، وأظهر إحباطاً متزايداً تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حين أعرب عن تعاطفه مع أوكرانيا.

وقال المصدر الأوكراني لوكالة «فرانس برس»، إن العلاقات بين واشنطن وكييف، أصبحت الآن «براغماتية أكثر». وأضاف «يبدو أن الأمريكيين عموماً يدركون أن مساعدة أوكرانيا تمنحهم نقاطاً، وهذا، على غرار الضغط على روسيا، سيعمل على إنهاء كل شيء».

والتقى مسؤولون أوكرانيون زاروا واشنطن هذا الأسبوع، ممثلين لشركات أمريكية لتصنيع الأسلحة، بما فيها شركة رايثيون، التي تنتج صواريخ «توماهوك». وأشار المصدر إلى أن زيلينسكي سيجتمع أيضاً مع شركات تصنيع أسلحة، لمناقشة موعد بدء عمليات التسليم «لكنها تحتاج إلى إشارة سياسية».

وحذّر ترامب روسيا في وقت سابق، من أنه قد يرسل صواريخ «توماهوك» بعيدة المدى إلى أوكرانيا، إذا لم تُسوِّ موسكو حربها هناك قريباً، فيما حذرت روسيا من أن إرسال الصواريخ إلى أوكرانيا، سيتسبب في قطع علاقاتها مع واشنطن، وإثارة جولة جديدة من التصعيد.