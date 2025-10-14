الكرملين يرحب برغبة ترامب في التركيز على تسوية الصراع في أوكرانيا

رحب الكرملين اليوم الثلاثاء برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التركيز على البحث عن تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك بعد تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لصحفيين إن روسيا لا تزال منفتحة على المحادثات، وعبر عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة من التأثير على أوكرانيا في مسعاها للتوصل إلى اتفاق سلام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يعتقد أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن يلعب دورا محوريا في إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

من جهة أخرى قال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، إن روسيا شنت هجوما على المدينة أمس الاثنين مما أدى إلى انقطاع الكهرباء جزئيا في ثلاث مناطق.

وأضاف تيريخوف على تطبيق تيليجرام للتراسل إن القوات الروسية هاجمت المدينة بقنابل موجهة.

وأضاف أن منشأة طبية قُصفت في الهجوم.