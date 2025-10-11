قصف روسي يغرق أوكرانيا في الظلام

غرقت الكثير من المناطق الأوكرانية في ظلام دامس إثر قصف روسي استهدف شبكات الطاقة وأسفر في الوقت ذاته عن إصابة العشرات، وفيما طالبت كييف حلفاءها لتسليمها أنظمة دفاع جوي إضافية، اتهمت موسكو غريمتها بوقف عملية التفاوض.

وحرم عشرات الآلاف من الكهرباء، أمس، في تسع مناطق أوكرانية وفي كييف بعد هجوم ليلي روسي استهدف شبكة الطاقة، وأسفر عن مقتل طفل وإصابة نحو 30 شخصاً بجروح.

وقالت شركة الكهرباء الأوكرانية، إن الضربات الليلية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المستخدمين في العاصمة وتسع مناطق أخرى في شرق وجنوب وشمال ووسط البلاد.

وقال مكسيم تيمشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة دي تي إي كيه، إن الهجوم يمثل تصعيداً خطيراً في حملة روسيا ضد نظام الطاقة في أوكرانيا.

إعادة كهرباء

وأفادت شركته عن أضرار جسيمة لحقت بمحطات الطاقة الحرارية. وأفاد مصدر في قطاع الطاقة الأوكراني، بأن الكهرباء انقطعت عن عشرات آلاف المنازل في كييف.

وأضاف أن بسبب الطقس الغائم، تمكنت العديد من الطائرات الروسية المسيرة من الإفلات من الدفاعات الجوية. وأعلنت وزارة الطاقة في وقت مبكر الجمعة، إعادة التيار الكهربائي إلى 270 ألف منزل متضرر في كييف.

ووفقاً للسلطات، أسفرت الضربات عن مقتل شخص واحد على الأقل، وهو طفل في السابعة في منطقة زابوريجيا الجنوبية، وإصابة 33 آخرين. وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: منذ أسابيع، يفعل الروس كل ما في وسعهم لإغراق البلاد في الظلام، داعياً الغرب مجدداً إلى تسليم بلاده أنظمة دفاع جوي إضافية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن القوات المسلحة الروسية شنت ليلاً ضربات واسعة النطاق استهدفت منشآت للطاقة تغذي المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

تنديد

ونددت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، بهذه الضربات التي قالت إنها من بين أقوى الضربات التي تركز على منشآت الطاقة التي لحقت بها أضرار كبيرة.

وقال سلاح الجو الأوكراني، إن روسيا أطلقت 465 طائرة مسيرة و32 صاروخاً أُسقط منها 405 مسيرات و15 صاروخاً. وقال رئيس بلدية العاصمة، فيتالي كليتشكو، إن الكهرباء مقطوعة عن سكان الضفة الشرقية وهناك مشكلات في شبكة المياه.

بدوره، قال أوليكسي كوليبا، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، إن قصفاً روسياً استهدف البنية التحتية للبلاد خلال الليل أدى إلى انقطاع إمدادات المياه مؤقتاً عن مليوني مستهلك في كييف. وأضاف أن أربعة آلاف مبنى في العاصمة لا تزال دون مياه، وإن العمل لا يزال مستمراً لإعادة توصيلها.

اتهامات

سياسياً، اتهم الكرملين، القيادة الأوكرانية بوقف عملية التفاوض التي تجري في إسطنبول من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: لقد تم تعليقها بسبب عدم رغبة نظام كييف في الرد بأي طريقة على الأسئلة التي طرحناها.

وذكر بيسكوف أن أوكرانيا لم ترد على مسودة وثيقة تتضمن مقترحاً بتأسيس ثلاث مجموعات عمل، لافتاً إلى أن كييف لا تسهم بصورة إيجابية في العملية، لكن موسكو تأمل في أن يحافظ ترامب على الإرادة السياسية الهادفة للتوصل لحل سلمي.

تكثيف ضغوط

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي، تكثف الضغوط لإنهاء حرب أوكرانيا. وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي بعدما التقى الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب:

نعم، نكثف الضغوط.. نكثفها معاً وجميعاً.. كان الناتو رائعاً. من جهته، قال الرئيس الفلندي ستاب للصحافيين، إنه واثق من أن ترامب سيكون قادراً على المضي قدماً في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، مضيفاً: اعتقد أن هذا سيكون الحدث الكبير القادم.