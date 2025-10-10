روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على البنية التحتية للطاقة

قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن القوات الأوكرانية فجرت خط أنابيب للأمونيا بالقرب من منطقة روسين يار السكنية في دونيتسك بشرق أوكرانيا، فيما قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على منشآت الطاقة الروسية ربما تكون قد خفضت إمدادات البنزين في روسيا بما يصل إلى الخمس، وذلك مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين الجانبين على البنية التحتية للطاقة.

ومع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب وما يشبه الجمود على خط الجبهة ركزت القوات الروسية على تعطيل إنتاج الغاز الأوكراني في حين استهدفت أوكرانيا قدرة روسيا على تكرير النفط.

وأظهرت حسابات أجرتها «رويترز» في أغسطس أن الهجمات الأوكرانية أدت إلى انخفاض عمليات تكرير النفط الروسي بنحو الخُمس في بعض الأيام.

وقال زيلينسكي للصحفيين أمس: «نعتقد أن الروس فقدوا ما يصل إلى 20 في المئة من إمدادات البنزين نتيجة مباشرة لضرباتنا».من جانبه أكد الكرملين أن سوق الوقود المحلي في روسيا يحصل على كل إمداداته بالكامل.

على صعيد متصل نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن المستشار بالكرملين يوري أوشاكوف قوله، أمس، إن الجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا لا تزال قائمة.