مُحادثات ألاسكا تتبدّد: روسيا تتهم أوروبا بـ "حرب آخر أوكراني" وتحذّر من صواريخ "توماهوك"

أقرت روسيا الأربعاء أن الزخم باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا بعد الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في ألاسكا "تبدَّد".

التقى الرئيسان في أنكوريج في ألاسكا في أغسطس، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق من أي نوع لإنهاء الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات ونصف.

وتعثرت بعد ذلك الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب مع تبادل موسكو وكييف ضربات دموية وتقدم روسيا ميدانياً.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله: "للأسف، علينا أن نُقِر بأن الزخم القوي الذي تولَّد في أنكوريج لصالح الاتفاق... تبدَّد إلى حد كبير".

وحمّل ريابكوف أوروبا مسؤولية الجمود، متّهماً قادة بلدان القارة بالسعي لخوض "حرب حتى آخر أوكراني".

وازداد امتعاض ترامب الذي تعهّد إنهاء الحرب في غضون "24 ساعة" من توليه السلطة، حيال تردد بوتين الواضح في القبول بأي اتفاق.

وسعى الرئيس الأميركي جاهداً للتقارب مع بوتين منذ عودته إلى البيت الأبيض، لكنه فشل في انتزاع أي تنازلات تُذكر من الكرملين.

وقال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس لشبكة "فوكس نيوز" الشهر الماضي إن واشنطن تدرس إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، في خطوة حذَّر بوتين من أنها ستشكل "مستوى جديداً من التصعيد".

وحذَّر ريابكوف من أن إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا سيحمل عواقب "وخيمة" وحث واشنطن على إعادة النظر في القرار.