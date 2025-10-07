استعار حرب المسيّرات بين روسيا وأوكرانيا

استعرت حرب المسيّرات بين أوكرانيا وروسيا، ففيما شنت كييف أوسع هجوم مسيّر لها منذ بدء الحرب، هاجمت موسكو مناطق أوكرانية عدة بسرب المسيّرات، بينما شكا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن العديد من مكونات الأسلحة الروسية لا يزال يجري استيرادها من الخارج، رغم العقوبات.

وأعلنت روسيا، أن هجوماً أوكرانياً بمسيرات، يعتبر من الأوسع منذ بدء الحرب، أدى إلى انقطاعات في الكهرباء في إحدى مناطقها الحدودية. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية أسقطت 251 مسيرة أوكرانية خلال الليل، مشيرة إلى أن القوات الروسية أسقطت 40 مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، إضافة إلى 62 فوق البحر الأسود.

وتم إسقاط عشرات المسيرات الإضافية فوق منطقتي كورسك وبيلغورود وغيرهما، وفق الوزارة. شهدت منطقة بيلغورود الحدودية الروسية، انقطاعاً جديداً للتيار الكهربائي، جراء هجوم أوكراني استهدف المنطقة.

وأعلن الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، عبر تطبيق تلغرام، أن الهجوم تسبب بأضرار في البنية التحتية للطاقة، مشيراً إلى أن شركات الطاقة قامت ببعض الإصلاحات، إلا أنه لا يزال هناك انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في 24 منطقة سكنية، يتأثر به 5400 نسمة. وأسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 83 من أصل 116 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا، خلال هجوم جوي على شمالي وجنوبي وشرقي ووسط البلاد خلال الليل.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 116 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو وكورسك وبريانسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وهفارديسك بشبه جزيرة القرم. وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي، ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة، وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

على صعيد متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيانين، بأن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدتين جديدتين، الأولى في دونيتسك والثانية في خاركيف. وأعلنت الدفاع الروسية، أن قواتها نجحت في طرد القوات الأوكرانية من بلدة كوزمينوفكا في مقاطعة دونيتسك.

وجاء في بيان الوزارة، أن وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، نجحت في السيطرة على بلدة كوزمينوفكا في دونيتسك، نتيجة العمليات الحاسمة. وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أن القوات الأوكرانية، خسرت على هذا المحور ما يصل إلى 130 عسكرياً أوكرانياً، وعدداً من المعدات العسكرية.

كما ذكرت وزارة الدفاع، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة أوترادنويه في مقاطعة خاركيف. وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، ونتيجة لعمليات فعالة وحاسمة، حررت بلدة أوترادنويه في مقاطعة خاركيف.

وأضاف البيان، أنه في اتجاه خاركيف، تم استهداف وحدات من لواء مشاة ميكانيكي وآلي تابع للقوات الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من قرى أمبارني، وفوفشانسك، وتشوغونوفكا في مقاطعة خاركيف.

بدوره، شكا الرئيس الأوكراني، من أن العديد من مكونات الأسلحة الروسية لا يزال يجري استيرادها من الخارج، رغم العقوبات المفروضة على موسكو. وكتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: خلال الهجوم المركب الواسع على أوكرانيا، استخدمت روسيا 549 منظومة سلاح تحتوي على 102 ألف و785 مكوناً صنع في الخارج.

ووفق الرئيس الأوكراني، فإن من بين هذه المكونات، أجزاء تصنعها شركات تقع في ألمانيا، والولايات المتحدة، والصين، وتايوان، وكذلك في المملكة المتحدة، وأشار زيلينسكي إلى العثور على أكثر من 100 ألف قطعة مصنعة في الخارج داخل الطائرات القتالية المسيرة. وأوضح زيلينسكي، أن شركاء أوكرانيا لديهم بالفعل معلومات تفصيلية عن الشركات والمنتجات المعنية، مشدداً على أن من الضروري منع أي التفاف على العقوبات، لأن روسيا تستغل كل ثغرة لمواصلة القتل.