روسيا وأوكرانيا.. قصف على محطة قطارات ومصافي نفط

استمر القصف بالطائرات المسيّرة للبنى التحتية بين روسيا وأوكرانيا لليوم الثاني على التوالي، فبينما أسفر هجوم روسي على محطة للسكك الحديدية عن جرح 30 شخصاً في شوستكا شمال شرق كييف، وتسبب هجوم أوكراني على إحدى أكبر مصافي النفط الروسية في اندلاع حرائق.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: إن العشرات أصيبوا في هجوم شنته طائرة روسية من دون طيار، أمس، على محطة للسكك الحديدية الأوكرانية، مشيراً إلى أن 30 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح في الهجوم على شوستكا شمال شرق كييف على بعد نحو 70 كيلومتراً من الحدود الروسية.

وأضاف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «جميع خدمات الطوارئ موجودة بالفعل في موقع الحادث، وبدأت بتقديم مساعدة. جميع المعلومات بشأن المصابين قيد الإعداد». وأعلن الحاكم المحلي، أوليه هريهوروف، عن اصطدام قطار كان متجهاً إلى كييف. ونشر زيلينسكي وهريهوروف ما قالا إنها صور من مكان الحادث تظهر عربة ركاب تحترق.

وأفادت شركة طاقة أوكرانية بأن طائرات مسيّرة وصواريخ روسية ضربت مجدداً شبكة الكهرباء الأوكرانية خلال ليل السبت، بعد يوم من أكبر هجوم تتعرض له منشآت الغاز الطبيعي الأوكرانية منذ بدء الحرب. وأكد رئيس الإدارة العسكرية في تشيرنيهيف، دميترو بريجينسكي، أن هجوماً روسياً ليلياً على المدينة تسبب في اندلاع عدة حرائق، لكنه لم يوضح فوراً ما الذي تم استهدافه تحديداً.

إلى ذلك، اندلع حريق في إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا قرب مدينة سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا، بعد هجوم جديد بطائرة أوكرانية من دون طيار، طبقاً لما أكده حاكم المنطقة، أمس. وتم إخماد الحريق في المنطقة الصناعية بمدينة كيريشي في وقت لاحق، حسبما كتب حاكم منطقة لينينجراد، ألكسندر دروزدنكو، على تطبيق تلغرام. وأسقطت الدفاعات الجوية 7 طائرات مسيّرة، طبقاً لما ذكره دروزدنكو. كما نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للغارات الجوية الليلية.

في الأثناء، تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات مع موسكو وكييف بشأن إعادة الكهرباء لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية. وتعتمد المحطة، وهي الأكبر في أوروبا، على المولدات الكهربائية في نظام التبريد، حيث يمنع الصراع إجراء الإصلاحات اللازمة لإمدادات الطاقة.

وقال المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي: إن الجانبين قالا إنهما على استعداد لإجراء الإصلاحات اللازمة على جانبي خط المواجهة. وأضاف غروسي في بيان: «ولكن لكي يحدث هذا، يجب أن يتحسن الوضع الأمني ​​على الأرض حتى يتمكن الفنيون من أداء عملهم الحيوي دون تعريض حياتهم للخطر.. إنني في اتصال مستمر مع كبار المسؤولين الروس والأوكرانيين لتسهيل العملية».