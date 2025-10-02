بوتين: روسيا لن تُخضع.. وزمن الهيمنة الغربية انتهى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ العالم يعيش مرحلة تحولات جذرية تتجه نحو التعددية القطبية، مشدداً على أنّ محاولات الغرب الحفاظ على هيمنته "مسألة وقت وستفشل". وأوضح أنّ روسيا منفتحة على التعاون مع الغرب "لكنها لن تقبل بسياسة الإملاءات".

وأضاف بوتين في كلمته التي ألقاها خلال منتدى في جنوب روسيا، أنّ العقوبات المفروضة على بلاده "باءت بالفشل"، وأن روسيا أثبتت قدرتها على مقاومة التحديات غير المسبوقة، مؤكداً أنّ أي قوة في العالم لن تستطيع أن تملي على الجميع ما يجب فعله. وأشار إلى أنّ دولاً غربية تسعى لإلحاق "هزيمة استراتيجية بروسيا"، لكنه حذر من أنّ بلاده سترد بشكل "ساحق" على أي تهديدات.

وفر رد على وصف ترامب روسيا بأنها نمر من ورق، قال بوتين: "لا أعلم ما إذا كان ترامب جاداً عندما وصف روسيا بأنها مجرد نمر من ورق". مضيفاً: "إذا فلتحاولوا التعامل مع النمر الورقي".

وفي سياق آخر، وصف بوتين الأحاديث الغربية عن نية روسيا مهاجمة دول الناتو بأنها "محض هراء"، مؤكداً أنّ موسكو لا تعتزم الاعتداء على الحلف، لكنه شدد على أنّ عسكرة أوروبا مسألة تمس الأمن الروسي مباشرة.

أما بشأن الشرق الأوسط، فقد اعتبر بوتين أنّ الوضع "متدهور"، وأن الغرب أخفق في تقديم حل للقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أنه اطّلع على خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول المنطقة قائلاً: "على ما يبدو هناك ضوء في آخر النفق".