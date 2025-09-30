«الناتو» يتدرب على مواجهة بحرية مع روسيا

كشفت صحيفة التايمز البريطانية، عن المناورات البحرية التي أجراها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الأسبوع الماضي، والتي غطت مناطق واسعة، شملت البحر الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي وبحر الشمال وبحر البلطيق، في استعراض كبير للقدرات المشتركة لدول الحلف في مواجهة روسيا، في وقت طالبت الرئاسة الروسية بإدراج ترسانتي بريطانيا وفرنسا في المحادثات الجارية بشأن الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة. وقالت موسكو إنه لا توجد مؤشرات من كييف حول استئناف محتمل للمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.

وشارك في المناورات - التي أُطلق عليها اسم «نيبتون سترايك 25 - 3» - أكثر من 10 آلاف جندي وبحار وطيار وقوات خاصة، من 13 دولة عضواً في الحلف. وقادت حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة جيرالد فورد - أكبر سفينة حربية في العالم - المناورات في نسختها الثالثة، بين 16 و24 سبتمبر الجاري.

وشملت المناورات عمليات هجومية بحرية وجوية، وتدريبات على القصف، وعمليات للقوات الخاصة، إضافة إلى مواجهة محتملة مع روسيا. وأوضحت «التايمز»، أن الهدف من سلسلة «نيبتون سترايك» في نسخها الثلاث حتى الآن، هو إظهار الجاهزية والتنسيق بين الحلفاء. واعتبرت الصحيفة أن المناورات رسالة واضحة لحلفاء واشنطن وخصومها على السواء، بأن الولايات المتحدة باقية في قلب المعادلة الأمنية الأوروبية.

كما كشفت الصحيفة عن أن 3 غواصات على الأقل من فئة «ياسن»، تعمل بالطاقة النووية، تابعة للأسطول الشمالي الروسي، سعت لاختبار الدرع الدفاعي المحيط بالحاملة، ومحاولة الاقتراب إلى مدى الطوربيدات من أهم أسطول بحري غربي.

وأضافت الصحيفة أن حلف الناتو ردّ على تلك المحاولات بعملية مضادة واسعة، شملت مدمرات وفرقاطات وطائرات مراقبة ومكافحة غواصات من طراز «بي - 8 بوسايدون»، بينها طلعات لسلاح الجو الملكي البريطاني.

مفاوضات

إلى ذلك، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، لوكالة الإعلام الروسية، إنه لا توجد مؤشرات من كييف حول استئناف محتمل للمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.

ووفقاً لتقرير الوكالة، قال بيسكوف رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي مؤشرات حول استئناف المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني: «لا. حتى الآن لا توجد أي مؤشرات من كييف على الإطلاق».

على صعيد آخر، قال بيسكوف، إن المحادثات بشأن الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، يجب أن تُجرى أولاً بين روسيا والولايات المتحدة، لكن يتعين في وقت لاحق، إدراج ترسانتي بريطانيا وفرنسا في المفاوضات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبدو «جيداً للغاية»، لكن المسألة متروكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويطالب ترامب بإطلاق محادثات لنزع السلاح النووي مع روسيا والصين.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات موسكو سيطرت على قرية شاندريهولوف في منطقة دونيتسك بشرقي أوكرانيا. وفي سياق متصل، قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية، إن السلطات تعمل على إعادة التيار الكهربائي والماء الساخن، بعد أن تسببت ضربات أوكرانية في انقطاع واسع للتيار الكهربائي، وإصابة ثلاثة مدنيين على الأقل.