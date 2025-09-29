روسيا تعلن عن جولة محادثات مع الهند حول الأمن الإقليمي وأوكرانيا

أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم "الاثنين"، أن موسكو ونيودلهي، ستعقدان "الثلاثاء"، جولة محادثات حول الأمن الإقليمي والوضع حول أوكرانيا.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي: "في إطار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند والمحادثات رفيعة المستوى الشاملة في 30 سبتمبر 2025، ستستضيف موسكو الجولة القادمة من المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية، برئاسة مشتركة من نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، ونائب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي بافان كابور".

وتابع البيان: "ستركز المحادثات على الوضع في جنوب آسيا والشرق الأوسط، كما يعتزم الطرفان تبادل وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، خلف أبواب مغلقة على هامش أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل بدء المحادثات.

وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة الهند في ديسمبر المقبل.

يشار إلى الهند من بين أكبر مشتري النفط الروسي. وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، رسوماً إضافية بنسبة 25 % على السلع الهندية، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى %50 كرد انتقامي على زيادة نيودلهي مشترياتها للنفط الروسي.





