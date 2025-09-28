روسيا تهدد أوروبا برد «حاسم» على أي اعتداء

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، أمس، من أن أي عدوان على بلاده سيقابل «برد حاسم». وقال لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «يتم اتهام روسيا بأنها تخطط تقريباً لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي». وأضاف: «لم تكن لدى روسيا أبداً وليس لديها نوايا مماثلة، ولكن أي اعتداء على بلادي سيقابل برد حاسم».

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: «إن مسؤولين أوكرانيين سيزورون الولايات المتحدة هذا الشهر، أو الشهر المقبل، لعقد محادثات حول شراء أسلحة وعقد صفقات إنتاج طائرات مسيرة».

وجهزت أوكرانيا قائمة بأسلحة أمريكية تبلغ قيمتها 90 مليار دولار تقريباً تود شراءها.

وأضاف زيلينسكي: «بالإضافة إلى صفقة الأسلحة الضخمة، التي نسميها الصفقة الكبرى، ناقشنا أيضاً صفقة الطائرات المسيرة، وبدأت الفرق الفنية العمل على هذه الصفقة بالفعل».