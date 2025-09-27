لافروف يوجه تحذيراً شديد اللهجة للناتو: أي عدوان على روسيا سيواجه برد حازم

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أي عدوان على روسيا سيواجه رداً حازماً، ولا ينبغي لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي أن يشككوا في ذلك.

كما أشار إلى أن القتل الوحشي للمدنيين في غزة والاعتداء الجماعي حيث يموت الأطفال لا يمكن تبريره.

وأضاف: أن العالم يشهد اليوم محاولات "دفن" قرار الأمم المتحدة الخاص بإنشاء دولة فلسطين من خلال تنفيذ ما وصفه بنوع من الانقلاب.

وأضاف: "في الواقع، نحن نواجه محاولة لانقلاب بهدف دفن قرارات الأمم المتحدة الخاصة بإنشاء دولة فلسطين"، مشيرا إلى أن عدة حكومات غربية أعلنت في الأيام الأخيرة اعترافها بدولة فلسطين، لكنها كانت قد أعلنت عن نيتها اتخاذ مثل هذا القرار قبل عدة أشهر.

وتساءل لافروف: "يطرح السؤال: لماذا انتظروا كل هذه المدة؟ يبدو أنهم كانوا يأملون أنه قريبا لن يكون هناك ما يعترفون به. الوضع يتطلب إجراءات عاجلة لمنع مثل هذا السيناريو، وهو ما أكد عليه المشاركون في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول قضية فلسطين".

واختتم بالقول: "لكن لا يوجد أي مبرر للقتل الوحشي للمدنيين الفلسطينيين، كما لا يوجد مبرر للإرهاب. لا يوجد أي مبرر للعقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يموت الأطفال الفلسطينيون تحت القصف والجوع، وتُدمر المستشفيات والمدارس، ويُترك مئات الآلاف بلا مأوى".

وأضاف لافروف: "لا مبرر لضم الضفة الغربية وهناك محاولة لانتهاك قرارات الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطين".

RT