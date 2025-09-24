الكرملين لترامب: روسيا دب وليست نمراً

قلل الكرملين اليوم الأربعاء من شأن تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيه روسيا بأنها "نمر من ورق"، وقال إن الرئيس فلاديمير بوتين يقدر جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا دب وليست نمرا، مضيفا أنه "لا وجود لشيء اسمه دب من ورق".

وعبر ترامب أمس الثلاثاء عن اعتقاده بأن كييف قادرة على استعادة جميع أراضيها ، وأن على كييف التحرك الآن في ظل مواجهة روسيا مشكلات اقتصادية "كبيرة"، وهي تعليقات أشاد بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووصفها بأنها "تحول كبير".

وفي المقابل، رد بيسكوف في مقابلة إذاعية على تعليقات ترامب قائلا إن القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا وإن مسار الحرب على الجبهة واضح.

وأضاف أن استقرار الاقتصاد الروسي مضمون.