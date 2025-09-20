زيلينسكي: نتوقع فرض عقوبات أميركية قوية على روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه يتوقع فرض عقوبات قوية من جانب الولايات المتحدة على روسيا، وذلك بعد يوم واحد من تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة عقوباته التاسعة عشرة على موسكو.

وأضاف زيلينسكي "أنا ممتن لأن مقترحات أوكرانية كثيرة أُخذت بعين الاعتبار في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. نتوقع الآن اتخاذ عقوبات قوية من جانب الولايات المتحدة أيضاً.. أوروبا تقوم بدورها".

وفي وقت سابق من اليوم كان زيلينسكي قد أعلن أنه سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في وقت وصلت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا إلى طريق مسدود.

وكان ترامب أصدر إنذارات لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، مهدّداً بفرض مزيد من العقوبات على موسكو، بهدف دفعه إلى إبرام تسوية. ورغم أن بوتين لم يقدم أية تنازلات، لم ينفّذ ترامب تهديداته.

وكشف زيلينسكي لمجموعة من الصحافيين اليوم أنه سيعقد "اجتماعاً مع رئيس الولايات المتحدة" خلال زيارته لنيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه سيناقش العقوبات التي تطالب كييف واشنطن بفرضها على موسكو. وقال "أعتقد أنّنا نضيّع الكثير من الوقت إذا انتظرنا ولم نفرض عقوبات أو لم نتخذ إجراءات".