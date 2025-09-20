روسيا تنفي انتهاك المجال الجوي لإستونيا

نفت وزارة الدفاع الروسية دخول ثلاث مقاتلات من طراز ميغ-31 المجال الجوي الإستوني بشكل غير قانوني، في أعقاب اعتراضها من قبل طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي وتحذيرها بضرورة الابتعاد.

وقالت الوزارة في بيان إن مقاتلاتها كانت في "عملية تحليق مجدولة وملتزمة بشكل صارم بقواعد المجال الجوي الدولي ولم تنتهك حدود الدول الأخرى، كما أكدت عمليات الرصد الموضوعية".

وأضاف البيان أن الطائرات الروسية "كانت تقوم برحلة من شمال غرب روسيا إلى كالينينغراد وحلّقت فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق".

واعترض حلف شمال الأطلسي مقاتلات روسية "انتهكت" المجال الجوي الإستوني، الجمعة، منددا بـ"مثال جديد على السلوك الروسي الخطير".

وقالت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت على منصة "إكس"، "في وقت سابق اليوم، انتهكت مقاتلات روسية المجال الجوي الإستوني. ردّ الناتو على الفور واعترض الطائرات الروسية".