أوروبا تتأهب لخنق الاقتصاد الروسي وتمويل أوكرانيا

وفيما شددت بريطانيا على ألا دليل على نية الرئيس فلاديمير بوتين على التفاوض بشأن السلام، أعلن الروس السيطرة على منطقتين جديدتين في دونيتسك وزابوريجيا.
إجراءات أوروبية
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة قولها، إن المفوضية الأوروبية تدرس إدراج بند في حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا بشأن الاستغناء تدريجياً عن كافة واردات التكتل من الغاز المسال الروسي قبل نهاية عام 2027.
والذي كان الموعد المحدد وفق خطة أولية للاتحاد الأوروبي. وأضافت المصادر، أن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضاً خيار تقديم موعد الاستغناء عن الغاز الروسي المسال عن طريق تعديل خطة يطلق عليها اسم ري باور إي يو، والتي تهدف إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة من أجل إنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.
ونقلت بلومبرغ عن الناطقة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايسا إيتكونين، قولها: منذ طرحنا خطة ري باور إيه يو عام 2022 ونحن نقول إن الاستغناء تدريجياً عن الطاقة الروسية هو أفضل عاجلاً وليس أجلاً.
كما قال وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، إن مدريد تدعم الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية لتسييل الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تمويل الحكومة الأوكرانية.
وقال السير ريتشارد مور رئيس خدمة الاستخبارات السرية إم آي 6: بوتين يخدعنا بوعود زائفة.. إنه يسعى لفرض إرادته بكل الوسائل المتاحة له، لكنه لا يمكن أن ينجح، بصراحة، لقد أقدم بوتين على أمر لا طاقة له به.. لقد ظن أنه سيحظى بنصر سهل، لكنه، وآخرين كثراً، أساؤوا تقدير الأوكرانيين.
اختراق أجواء إستونيا
وقال وزير الخارجية الإستوني، مارجوس تساهكنا، إن روسيا انتهكت بالفعل المجال الجوي لبلاده أربع مرات هذا العام، ولكن التعدي اليوم الذي شمل ثلاث مقاتلات دخلت مجالنا الجوي، هو عمل وقح بشكل غير مسبوق، على حد قوله.
نفي روسي
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها: هذه المرة، الاتهامات الموجهة لروسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد، لا أساس لها من الصحة، ولم تذكر أي ظروف محددة تفسر النية الخبيثة المنسوبة لبلدنا، إن التسرع في تحميل روسيا مسؤولية الحادث.
ورفض السلطات البولندية القاطع قبول الاستشارات التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، يظهران عدم اهتمام الغرب الجماعي التام بكشف حقيقة الحادث.
تقدم ميداني
مشيرة إلى أن القوات الروسية تمكنت أيضاً من تحسين مواقعها على مختلف محاور الجبهة مع أوكرانيا. وأشار بيان الوزارة، إلى أن القوات الأوكرانية منيت بخسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال أسبوع من العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.