أوروبا تتأهب لخنق الاقتصاد الروسي وتمويل أوكرانيا

يتأهب الأوروبيون لشل قدرة روسيا الاقتصادية على مواصلة الحرب في أوكرانيا والمساعدة في تمويل كييف من خزانة الأصول الروسية المجمدة.

وفيما شددت بريطانيا على ألا دليل على نية الرئيس فلاديمير بوتين على التفاوض بشأن السلام، أعلن الروس السيطرة على منطقتين جديدتين في دونيتسك وزابوريجيا.

إجراءات أوروبية

ويعتزم الاتحاد الأوروبي، اتخاذ إجراءات تهدف إلى تسريع وتيرة الاستغناء تدريجياً عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، بعد أيام من دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التكتل إلى بذل المزيد من الجهد من أجل كبح جماح تجارة الطاقة الروسية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة قولها، إن المفوضية الأوروبية تدرس إدراج بند في حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا بشأن الاستغناء تدريجياً عن كافة واردات التكتل من الغاز المسال الروسي قبل نهاية عام 2027.

والذي كان الموعد المحدد وفق خطة أولية للاتحاد الأوروبي. وأضافت المصادر، أن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضاً خيار تقديم موعد الاستغناء عن الغاز الروسي المسال عن طريق تعديل خطة يطلق عليها اسم ري باور إي يو، والتي تهدف إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة من أجل إنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

ونقلت بلومبرغ عن الناطقة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايسا إيتكونين، قولها: منذ طرحنا خطة ري باور إيه يو عام 2022 ونحن نقول إن الاستغناء تدريجياً عن الطاقة الروسية هو أفضل عاجلاً وليس أجلاً.

على صعيد متصل، قالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية، ستيفاني لوسه، إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى إحراز تقدم في الأسابيع المقبلة في خطط إرسال مليارات اليوروهات من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في تمويل أوكرانيا.

كما قال وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، إن مدريد تدعم الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية لتسييل الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تمويل الحكومة الأوكرانية.

إلى ذلك، صرح رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية، أنه لا يوجد دليل على الإطلاق أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يريد التفاوض بشأن السلام في أوكرانيا.

وقال السير ريتشارد مور رئيس خدمة الاستخبارات السرية إم آي 6: بوتين يخدعنا بوعود زائفة.. إنه يسعى لفرض إرادته بكل الوسائل المتاحة له، لكنه لا يمكن أن ينجح، بصراحة، لقد أقدم بوتين على أمر لا طاقة له به.. لقد ظن أنه سيحظى بنصر سهل، لكنه، وآخرين كثراً، أساؤوا تقدير الأوكرانيين.

اختراق أجواء إستونيا

في الأثناء، أعلنت إستونيا، أن ثلاث مقاتلات روسية دخلت مجالها الجوي دون تصريح وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة. وقالت وزارة الخارجية الإستونية، إنها استدعت دبلوماسياً روسياً للاحتجاج على هذه الواقعة.

وقال وزير الخارجية الإستوني، مارجوس تساهكنا، إن روسيا انتهكت بالفعل المجال الجوي لبلاده أربع مرات هذا العام، ولكن التعدي اليوم الذي شمل ثلاث مقاتلات دخلت مجالنا الجوي، هو عمل وقح بشكل غير مسبوق، على حد قوله.

نفي روسي

على صعيد ذي صلة، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، بأن الاتهامات الموجهة لروسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد فيما يتعلق بالطائرات المسيرة في بولندا، لا أساس لها من الصحة.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها: هذه المرة، الاتهامات الموجهة لروسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد، لا أساس لها من الصحة، ولم تذكر أي ظروف محددة تفسر النية الخبيثة المنسوبة لبلدنا، إن التسرع في تحميل روسيا مسؤولية الحادث.

ورفض السلطات البولندية القاطع قبول الاستشارات التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، يظهران عدم اهتمام الغرب الجماعي التام بكشف حقيقة الحادث.

تقدم ميداني

ميدانياً، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، أمس، إن قواتها سيطرت على قرية مورافكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وقرية نوفويفانيفكا في منطقة زابوريجيا المجاورة. وقالت وزارة الدفاع، إن الجيش الروسي سيطر على بلدة مورافكا في دونيتسك، ونوفوإيفانوفكا في زابوريجيا.

مشيرة إلى أن القوات الروسية تمكنت أيضاً من تحسين مواقعها على مختلف محاور الجبهة مع أوكرانيا. وأشار بيان الوزارة، إلى أن القوات الأوكرانية منيت بخسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال أسبوع من العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.