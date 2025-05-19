حراك أوكراني أوروبي يستبق اتصال ترامب مع بوتين اليوم

كثف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأمريكيين وقادة أوروبيين حراكاً دبلوماسياً يستبق مكالمة هاتفية تجري اليوم، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأجرى زيلينسكي محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقر إقامة السفيرة الأمريكية في روما، بينما صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه تحدث مع زيلينسكي وروبيو على هامش مراسم تنصيب البابا الجديد.

وقال ميرتس إنه اتفق أيضاً مع قادة فرنسا وبريطانيا على «إجراء محادثة جديدة مع الرئيس الأمريكي استعداداً لهذه المكالمة». وأضاف: «انطباعي الراسخ هو أن الأوروبيين والأمريكيين عازمون على العمل سوياً، ولكن هذه المرة بأسلوب يركز على الهدف، لضمان انتهاء هذه الحرب المروعة قريباً».

من جانبه، قال ترامب إنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية، الاثنين، مع بوتين، وسيتبعها بمحادثات مع زيلينسكي وقادة دول حلف الناتو، لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد بوتين أمس، أن «نتيجة العملية العسكرية الخاصة يجب أن تكون سلاماً طويل الأمد وحماية مصالح السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا».

وأضاف: إن النتيجة التي تحتاجها روسيا من النظام العالمي الجديد هي القضاء على الأسباب التي أدت إلى الأزمة، وخلق الظروف للسلام الدائم وضمان الأمن الروسي. وكان بوتين اقترح الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة من دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو الجاري، مؤكداً أن روسيا لم ترفض مطلقاً الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.

الهجوم الأكبر

وتأتي التحركات الدبلوماسية المكثفة في وقت شنت روسيا أكبر هجوم بالطائرات المسيّرة على أوكرانيا منذ بداية الحرب عام 2022. وأعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت ما مجموعه 273 طائرة مسيّرة متفجرة وطائرات خداعية. وتم اعتراض 88 منها. واستهدفت الهجمات مناطق كييف ودنيبروبتروفسك ودونيتسك.

وأفاد مسؤول الإدارة العسكرية المحلية ميكولا كلاشينك عبر تطبيق تلغرام، بأنّ «امرأة قُتلت متأثرة بجروحها في أعقاب هجوم للعدو في منطقة أوبوخيف»، وهي بلدة واقعة جنوبي كييف. وأشار إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقتين حدوديتين الليلة قبل الماضية وصباح أمس. وأعلنت الوزارة إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة بيلغورود وتدمير ثلاث طائرات أخرى فوق منطقة بريانسك.

وتقع المنطقتان على الحدود مع أوكرانيا. إلى ذلك، قالت الوزارة إن القوات الروسية سيطرت على قرية بهاتير في منطقة دونيتسك. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الوزارة قولها إن القوات أسقطت أيضاً 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.