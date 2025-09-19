زلزال تبلغ شدته 7.8 درجات قبالة أقصى الشرق الروسي وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال تبلغ قوته 7,8 درجات قبالة سواحل كامشاتكا في أقصى الشرق الروسي الجمعة، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، ما دفع السلطات إلى التحذير من موجات مد بحري (تسونامي).

أظهرت لقطات فيديو تم تداولها على منصات تواصل اجتماعي روسية اهتزازا قويا في منازل وكذلك لسيارة متوقفة في أحد الشوارع.

وضرب الزلزال على بعد 128 كيلومترا شرق مدينة بيتروبافلوسك-كامشاتسكي، وعلى عمق ضحل بلغ عشرة كيلومترات، ما دفع مركز الانذار من التسونامي في الولايات المتحدة والمحيط الهادئ إلى إصدار تحذير من أمواج خطرة محتملة على طول السواحل القريبة.

وفق تقديرات الفرع المحلي للمرصد الجيوفيزيائي الروسي، بلغت شدة الزلزال 7,4 درجات، وقد أفاد المركز برصد خمس هزات ارتدادية على الأقل.

وقال حاكم المنطقة فلاديمير سولودوف، على تلغرام "يُختبر مرة جديدة صمود سكان كامشاتكا". وتابع "لم ترد تقارير بشأن أضرار. أدعو الجميع للهدوء... تم إصدار تحذير من تسونامي للساحل الشرقي من شبه الجزيرة".

تقع شبه جزيرة كامشاتكا على "حلقة النار" بالمحيط الهادئ، وهي قوس من النشاط الزلزالي المكثف حيث تلتقي الصفائح التكتونية، يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا إلى حوض المحيط الهادئ وصولا إلى أميركا الجنوبية.

في يوليوا اجتاح تسونامي بلدة سيفيرو-كوريلسك الروسية بعدما ضرب زلزال بقوة 8,8 درجات هو الأقوى في المنطقة منذ حوالى 73 عاما قبالة كامشاتكا.