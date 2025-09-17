تصعيد روسي في الميدان.. ولقاء مرتقب بين ترامب وزيلينسكي

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي على الأرجح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع المقبل ضمن مساعيه للتوسط في اتفاق سلام يشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية: «إن طائراتها المسيرة قصفت محطة توزيع غاز في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا».

ووصفت الوزارة المنشأة بأنها نقطة لسحب الغاز وتخزينه وتوزيعه تستخدمها الوحدات القتالية ووحدات الإسناد الخلفي الأوكرانية.

ولطالما لمّح الرئيس الأمريكي إلى احتمال فرض عقوبات على روسيا إذا لم يتنازل الرئيس فلاديمير بوتين عن مطالبه، لكنه لم ينفّذ تهديده رغم تكثيف الهجمات الروسية، ما أثار استياء أوكرانيا.

وقال روبيو أمام صحفيين في إسرائيل إن ترامب أجرى «العديد من المكالمات الهاتفية مع بوتين ولقاءات عدة مع زيلينسكي الذي سيلتقيه على الأرجح مجدداً الأسبوع المقبل في نيويورك»، حيث تعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف روبيو أن ترامب: «سيواصل المحاولة. إذا كان السلام ممكناً، فهو يريد تحقيقه»، موضحاً: «في وقت ما قد يستنتج الرئيس أن ذلك غير ممكن. لم يصل إلى هذه المرحلة بعد، لكنه قد يصل إليها».

وأشار إلى حصيلة أوردها ترامب سابقاً، قائلاً إن روسيا خسرت 20 ألف جندي في القتال خلال يوليو وحده.

وكان ترامب التقى بوتين في ألاسكا يوم 15 أغسطس خلال قمّة ثنائية لكنها لم تؤدِ إلى وقف لإطلاق النار، ثم اجتمع بعد أيام مع زيلينسكي إلى جانب قادة أوروبيين في البيت الأبيض.

وقال روبيو إن ترامب لديه قدرة فريدة من نوعها على التحدث إلى بوتين، وكذلك إلى زيلينسكي والأوروبيين، وأضاف: «إذا تعين عليه بطريقة ما الانسحاب أو فرض عقوبات على روسيا بقوله لقد سئمت، فلن يتبقى أحد في العالم يمكنه التوسط لإنهاء الحرب».

بدورها أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت غارات على مواقع عدة.

وذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن مدناً أوكرانية أخرى في وسط وجنوب وشرق البلاد شهدت هجمات استخدمت فيها أكثر من 100 طائرة مسيرة ونحو 150 قنبلة انزلاقية خلال الليل.

وأضاف زيلينسكي أن شخصاً واحداً قُتل في منطقة ميكولايف الجنوبية، فيما قال مسؤولون محليون إن شخصين أصيبا في مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد.