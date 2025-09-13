الأوروبيون يمددون العقوبات على روسيا.. وصبر ترامب ينفد

أنزل الأوروبيون سيل عقوبات على روسيا، ففيما مدد الاتحاد إجراءاته المفروضة على مئات المسؤولين والكيانات اتخذت بريطانيا إجراء مماثلاً، وفيما كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن نفاد صبره تجاه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اتهمت موسكو الأوروبيين بعرقلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب.

وقرر الاتحاد الأوروبي، أمس، تمديد العقوبات التي فرضها على مئات المسؤولين والكيانات الروسية بشبهة دعم الحرب الروسية على أوكرانيا، على ما أفادت مصادر دبلوماسية، وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، كايا كالاس:

«مددنا للتو عقوباتنا على روسيا. التكتل يضع اللمسات الأخيرة على حزمة جديدة من العقوبات تنظر في قيود إضافية على مبيعات النفط الروسي وناقلات النفط التي تعمل في الخفاء ومصارف. سنواصل خنق الأموال لحرب بوتين».

بدورها، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على نحو 100 من موردي المعدات العسكرية والسفن المشتبه في انتمائها إلى الأسطول «الشبح» الروسي.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة، إيفيت كوبر، في بيان، إن هذه العقوبات تمثل خطوة جديدة في جهود بريطانيا لتكثيف الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وإعاقة التدفقات المالية التي يحتاج إليها بشدة لتمويل هذه الحرب.

في المقابل، قال الكرملين، أمس، إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا متوقفة، متهماً الدول الأوروبية بعرقلة عملية لا تزال موسكو منفتحة عليها، ولدى سؤال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عما إذا كانت المحادثات بين كييف وموسكو وصلت إلى طريق مسدود، أجاب:

«قنوات الاتصال قائمة وفعالة.. لدى مفاوضينا فرصة للتواصل عبرها، لكن لأكون أكثر دقة هناك توقف في الوقت الحالي. لا يزال الجانب الروسي مستعداً لمواصلة مسار الحوار السلمي، لكن الحقيقة هي أن الأوروبيين يعرقلون ذلك بالفعل».

في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن صبره بدأ ينفد تجاه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لكنه لم يصل إلى حد التهديد بفرض عقوبات جديدة على خلفية حرب أوكرانيا. ولدى سؤاله عما إذا كان صبره إزاء بوتين قد نفد، أجاب:

«نعم، بدأ ينفد نوعاً ما وبسرعة». وذكر ترامب خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع بوتين منذ فترة طويلة، لكنه عبر عن استيائه من تقاعسه عن إنهاء الحرب، مضيفاً: «سيتعين علينا أن نكون حازمين للغاية. فرض عقوبات على البنوك والنفط خيار مطروح، فعلت ذلك بالفعل. فعلت الكثير».

من جهته، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ما زال يريد احتلال أوكرانيا بأكملها، وأفاد زيلينسكي في مؤتمر في كييف، بأن هدف بوتين هو احتلال أوكرانيا بأكملها، بغض النظر عما يقوله لأي كان، من الواضح أنه فعّل آلة الحرب إلى حد أنه لا يمكنه التوقف بكل بساطة ما لم يجبر على تغيير أهدافه الشخصية بشكل جذري.

خطط

وتعتزم الدنمارك استثمار 9.1 مليارات دولار في أنظمة دفاع جوي وصاروخي أوروبية الصنع، وفق ما أعلنت وزارة دفاعها، مبررة الخطوة بالدرس الذي تعلمته من حرب أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع، ترويلس لوند بولسن، في بيان، إن وضع السياسة الأمنية الحالي يعني أن الدفاعات الجوية من الأرض هي أولوية قصوى لتطوير القوات المسلحة، مضيفاً:

«الخبرة من أوكرانيا تظهر أن الدفاعات الجوية من الأرض تلعب دوراً حاسماً في حماية السكان المدنيين، من بين آخرين، من الهجمات الجوية الروسية».

ونددت روسيا بخطط الدنمارك لاستضافة شركة تصنيع أسلحة أوكرانية، تنتج وقود الصواريخ بعيدة المدى، قائلة إن هذه الخطوة ستزيد من مخاطر التصعيد، وتؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء في أوكرانيا. وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن هذه الخطوة تؤكد سياسة الدنمارك العدائية تجاه موسكو، مضيفة:

«هذه المخاطرة تؤكد النهج العسكري العدائي لكوبنهاجن، بهدف تقويض جهود حل الأزمة في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وتنذر بمزيد من التصعيد، وتظهر رغبة الدنمارك في إثراء نفسها عن طريق استمرار سفك الدماء في أوكرانيا».

احتجاج فرنسي وألماني

وعلى خلفية اختراق مسيرات المجال الجوي البولندي استدعت فرنسا، السفير الروسي، وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الفرنسي جان- نويل بارو، إن الوزارة ستخطر الدبلوماسي الروسي أنهم لا يمكن ترهيبهم. وأضاف أن روسيا لا بد أن تتوقف عن اختبار حلف شمال الأطلسي وحلفائه.

كما استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي لدى برلين. وفي منشور على منصة «إكس» بررت الخارجية الألمانية هذه الخطوة بأن تصرف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطير ولا يمكن قبوله، وأكدت أن حلف شمال الأطلسي يقف موحداً للدفاع عن أراضي الحلف وعن أمننا.

كما بدأ سلاح الجو الألماني مشاركته في تعزيز حماية الحدود الخارجية الشرقية لحلف شمال الأطلسي في بولندا. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع في برلين، إنه تم إعلان الجاهزية العملياتية لسلاح الجو، مشيراً إلى أن قاعدة روستوك-لاجه يوجد بها الآن سربان للتأهب السريع على الاستعداد للمشاركة في طلعات جوية مسلحة فوق بولندا.

تدريبات مشتركة

كما بدأت روسيا وبيلاروس، أمس، تدريبات عسكرية مشتركة واسعة تثير قلق دول حلف شمال الأطلسي، بعد أيام قليلة على انتهاك مسيرات يعتقد أنها روسية، المجال الجوي البولندي.

ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية تشمل هذه التدريبات عمليات تتعلق بإدارة الوحدات العسكرية في إطار الرد على أي عدوان وتوجيه القوات إلى استعادة وحدة وسلامة أراضي روسيا وبيلاروس، وأظهرت فيديوهات نشرتها وزارة الدفاع معدات عسكرية ثقيلة مثل المدرعات والمروحيات والسفن المشاركة في التدريبات.

اتهامات

كما اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بمسيرة على محطة سمولينسك النووية، وقالت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية في بيان، إن الدفاعات الجوية حيدت مسيرة قتالية أوكرانية قرب الوحدة الثالثة من محطة سمولينسك النووية الواقعة على بعد نحو 300 كيلو متر غرب موسكو، موضحاً أن حطام المسيرة تسبب في تكسير نوافذ عدة من دون وقوع أضرار جسيمة أو إصابات، وأكدت روساتوم أن المحطة لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولم يتم تسجيل أي تغير في مستويات الإشعاع.