بسبب حرب أوكرانيا.. روسيا أكبر مصنّع للأطراف الاصطناعية

أعلنت روسيا اليوم "الخميس" أنها باتت أكبر مصنّع في العالم للأطراف الاصطناعية نظرا لعدد جنودها الذين أصيبوا خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وبينما تحافظ موسكو على سريّة المعلومات المرتبطة بعدد جنودها الذين قتلوا وجرحوا خلال العملية العسكرية، فإن تقديرات مستقلة تقدّر أعدادهم بمئات الآلاف.

وقالت نائبة وزير الدفاع آنا تسيفيليوفا التي تفيد تقارير بأنها من أقارب الرئيس فلاديمير بوتين، إن الجنود العائدين من المعارك في أوكرانيا باتوا يشكّلون "دافعا" لروسيا للابتكار في مجال صناعة الأطراف الاصطناعية.

وقالت في منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد "نحن على الأرجح روّاد في هذا المجال حاليا".

وأضافت " المشاركون في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحديدا هم من سمحوا لنا بالوصول إلى مستوى ريادي كهذا".

وتظهر بيانات حكومية روسية بأن البلاد أنتجت 60 ألف طرف اصطناعي إضافي في 2024 مقارنة بالعام 2021، أي ما يعادل زيادة نسبتها 65 في المئة.

وفرض كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على تسيفيليوفا على خلفية دورها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوردت لندن أنها ابنة ابن عم الرئيس بينما وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها "من أقارب" بوتين.

وأعلن بوتين العام الماضي أن حوالى 700 ألف جندي روسي يقاتلون في أوكرانيا.

وذكرت شبكة "بي بي سي" ومنصة "ميديازونا" المستقلة أنهما وثّقتا مقتل أكثر من 125 ألف جندي روسي خلال الهجوم المتواصل منذ ثلاث سنوات ونصف سنة، وذلك استنادا إلى بيانات معروفة المصدر، لكنهما رجحتا أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك.