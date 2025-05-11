ترامب: بوتين مازال منشغلاً في الاحتفال بالانتصار في الحرب العالمية الثانية

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحد أوكرانيا وروسيا على أن تلتقيا للتفاوض من دون انتظار وقف لاطلاق النار، بعدما اقترحت موسكو إجراء مفاوضات مباشرة في حين طالبت كييف بهدنة.

وقال الرئيس الاميركي إن "الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين لا يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار مع اوكرانيا، بل اجتماعا الخميس في تركيا للتفاوض حول نهاية محتملة لحمام الدم. على أوكرانيا أن توافق (على ذلك) فورا. هذا سيتيح لهما على الأقل تحديد ما إذا كان (التوصل الى) اتفاق ممكنا، واذا لم يكن كذلك، فإن القادة الاوروبيين والولايات المتحدة (...) يمكن أن يتحركوا في ضوء ذلك".

واضاف "بدأت أشك في أن تتوصل أوكرانيا الى اتفاق مع بوتين، المنشغل جدا في الاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية".

من جهته، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد روسيا على القبول بهدنة لمدة 30 يوما اقترحها حلفاء كييف، مضيفا "سأكون بانتظار بوتين" في تركيا الخميس.



