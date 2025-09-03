بوتين: مستعد للقاء زيلينسكي.. بشرط واحد!

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال تصريحات أدلى بها اليوم في بكين، أن الاتفاقيات الاقتصادية مع الصين "مفيدة للطرفين"، مشيراً إلى أن بلاده ستزود بكين بأكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وفي الشأن الأوكراني، شدد بوتين على أن موسكو لا تحارب من أجل الحصول على أراضٍ، مجدداً رفضه انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وحول إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال بوتين إنه مستعد للقاء بشرط الإعداد الجيد، موضحاً أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعداده لاستضافة زيلينسكي في موسكو "إذا كان جاهزاً لذلك".

لكنه في الوقت ذاته اعتبر أن صلاحيات زيلينسكي انتهت، وأن أي اجتماع معه في الظروف الحالية "لن يثمر نتائج"، داعياً كييف إلى إجراء استفتاء وانتخابات بعد إنهاء الأحكام العرفية كسبيل لحل القضايا الإقليمية.

كما أوضح بوتين أن مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا ليست مرتبطة بأي تبادل للأراضي، نافياً أن تكون قد طُرحت بهذا الشكل خلال قمة ألاسكا مع الرئيس ترامب.