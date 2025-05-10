روسيا تحتفل بعيد النصر باستعراض قوتها

احتفلت روسيا بالذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية بعرض عسكري. ووقف الرئيس فلاديمير بوتين إلى جانب نظيره الصيني، شي جين بينج وعشرات الزعماء الآخرين والمحاربين القدامى الروس على منصة مسقوفة بجوار ضريح فلاديمير لينين في الساحة الحمراء بينما كانت القوات الروسية تقوم بالعرض.

واستعرضت روسيا، في الميدان الأحمر بموسكو طائرات مسيرة قتالية تستخدمها قواتها في الحرب على أوكرانيا، في حدث قال عنه التلفزيون الحكومي الروسي إنه الأول من نوعه. وشاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينج.

بالإضافة إلى أكثر من 20 زعيماً أجنبياً، عدة طائرات مسيرة روسية الصنع موضوعة على منصات إطلاقها وتحملها شاحنات عبر الميدان الواسع، فضلاً عن معدات عسكرية أخرى.

وقال مذيع التلفزيون الرسمي أثناء تعليقه على العرض: إن الطائرات المسيرة تستخدم بشكل واسع وفعال فيما قال إنها عملية عسكرية روسية خاصة في أوكرانيا.

وكانت الطائرات المسيرة من طراز لانسيت وجيران - 2 وأورلان - 10 وأورلان - 30 من بين المسيرات التي شاركت في العرض العسكري لإحياء الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية.

وساوى بوتين بين حربه في أوكرانيا وانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية، مشيداً بما أسماه بسالة الجنود الروس الذين يحاربون في أوكرانيا. وأكد بوتين، أن بلاده ستحقق أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن روسيا برمتها تدعم الحرب.

وأعرب شي جين بينج، عن أمله في رؤية اتفاق سلام عادل في أوكرانيا. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، بأن شي قال لبوتين إن بكين تأمل في إمكانية التوصل لاتفاق سلام عادل ومستدام وملزم تقبله جميع الأطراف المعنية عبر الحوار.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تبادلا التهاني بمناسبة ذكرى النصر، مضيفاً: «تبادل بوتين وترامب من خلال مساعديهما، التهاني بمناسبة ذكرى النصر».

اصطفاف أوروبي

في الأثناء، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس أن قمة للقادة الأوروبيين حلفاء كييف ستعقد اليوم في أوكرانيا. وقال زيلينسكي في خطاب نشره مكتبه الإعلامي: «في أوكرانيا، نستعد أيضاً للقاء قادة تحالف المتطوعين، السبت سنعقد اجتماعات». على الصعيد ذاته، وافق حلفاء كييف الأوروبيون، على إنشاء محكمة لمحاكمة مسؤولين روس على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ويجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون في لفيف غرب أوكرانيا، لإظهار دعم رمزي لكييف. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس: «لا مجال للإفلات من العقاب.. لا يمكن أن تمر حرب روسيا بدون عقاب وبالتالي فإن إنشاء هذه المحكمة أمر بالغ الأهمية».

وقال وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيغا، في لفيف، إن هذه المحكمة يتم إنشاؤها لإصدار الأحكام المناسبة مستقبلاً، مضيفاً: «كييف تريد العقاب الحتمي للجميع ومن بينهم رئيس روسيا، ورئيس حكومة روسيا، ووزير خارجية روسيا».

كما تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لشركات أوكرانية لتصنيع الأسلحة. وقالت كايا كالاس: «قمنا للتو بإتاحة مليار يورو للصناعة العسكرية الأوكرانية حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها بشكل أفضل».

دعم مقترح

وأعرب المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، عن دعمه لمقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص بوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوماً خلال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبتوعد روسيا بفرض عقوبات إضافية عليها إذا لم توافق على ذلك.

وقال ميرتس: «يجب على روسيا، على وجه الخصوص، أن تكون مستعدة أخيراً للانخراط في هدنة طويلة الأمد، ويجب لهذه الهدنة أن تتيح المجال لاتفاقية سلام حقيقية.. إذا لم يحدث ذلك، فلن نتردد في مواصلة زيادة الضغط من خلال العقوبات وذلك بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية».

تبادل اتهامات

ميدانياً، تبادلت روسيا وأوكرانيا، الاتهامات، أمس، بانتهاك وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام. وطبقاً لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، فقد وقع 200 اشتباك على ساحة المعركة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الجيش الأوكراني، إن القوات الروسية شنت هجمات متعددة بصواريخ وإسقاط قنابل من الجو وغارات استهدفت مواقع على الخط الأمامي الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد إيفان فيدوروف، حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية، بأن روسيا قصفت ثماني قرى قرب خط المواجهة 220 مرة خلال وقف إطلاق النار. في المقابل، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن وزارة الدفاع الروسية القول، إن القوات الأوكرانية تقوم بمزيد من المحاولات لاختراق الحدود الروسية عند منطقتي كورسك وبيلغورود.

كما قال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الروسية، إن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى تابعاً لحكومة المنطقة في مدينة بيلغورود، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

شبكة تجسس

على صعيد آخر، قال جهاز الأمن الأوكراني، إنه كشف شبكة تجسس مجرية للحصول على معلومات مخابراتية حول دفاعات أوكرانيا، وأنه اعتقل شخصين يشتبه بأنهما عميلان للمخابرات العسكرية المجرية.

بدورها، أعلنت المجر طرد دبلوماسيين أوكرانيين متهمة إياهما بالتجسس. وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو: «طردنا اليوم جاسوسين يعملان بغطاء دبلوماسي في سفارة أوكرانيا في بودابست»، واصفاً التصريح بأنه دعاية أوكرانية يجب التعامل معها بحذر.