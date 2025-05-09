بوتين: علاقات روسيا والصين ليست موجهة ضد أحد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن العلاقات بين موسكو وبكين مفيدة للطرفين، وليست موجهة ضد أي أحد، وذلك خلال استقباله نظيره الصيني شي جين بينغ. وقال بوتين: «نقوم بتطوير علاقاتنا لصالح شعبي البلدين، وليس ضد أي كان»، وذلك في بداية مباحثات في موسكو، التي يزورها شي جين بينغ، بمناسبة إحياء الذكرى الثمانين ليوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

ووجه بوتين الشكر إلى نظيره الصيني، على قدومه إلى موسكو للمشاركة في مراسم احتفال يوم النصر، الذي يوافق الـ 9 من مايو من كل عام، ووصفه بأنه صديق عزيز. وأكد بوتين أن روسيا والصين تدافعان عن الحقيقة التاريخية بشأن الحرب العالمية الثانية.

ورحب بوتين بنقل التكنولوجيا الصينية إلى بلاده، مضيفاً: «سيتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية، خلال المحادثات مع الرئيس الصيني». وشدد على أن الصين وروسيا تحافظان على تنسيق وتعاون وثيقين في الشؤون الدولية.

تنسيق وتعاون

بدوره، أكد الرئيس الصيني، وقوف بكين إلى جانب روسيا، في مواجهة ما وصفه بـ «التسلط القائم على الهيمنة»، مشيراً إلى أن الصين وروسيا تحافظان على تنسيق وتعاون وثيقين في الشؤون الدولية.

وأضاف شي: «في مواجهة التيار المعاكس، المبني على الأحادية، والتسلط القائم على الهيمنة، ستعمل الصين مع روسيا لتحمل المسؤوليات الخاصة بالقوى الدولية الكبرى»، قائلاً: «الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وروسيا، تزداد عمقاً، والروابط في سبيل تعاون عملي، تزداد قوة».

وأبدى الرئيس الصيني استعداده للعمل مع روسيا، لضمان استقرار وسير العمل لنظام التجارة العالمي متعدد الأطراف، مضيفاً: «العلاقات الصينية الروسية أكثر ثقة واستقراراً ومرونة حالياً». ووفق الكرملين، فقد انتقدت روسيا والصين مشروع الدرع المضادة للصواريخ لحماية الولايات المتحدة والذي أعلنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في يناير الماضي.