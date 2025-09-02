مقتل ألفي جندي كوري شمالي في روسيا

تظهر تقديرات استخبارية في سيول بأن كوريا الشمالية خسرت نحو ألفي جندي من الذين قاتلوا الى جانب القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا، بحسب ما نقل نائب كوري جنوبي الثلاثاء.

وقال النائب لي سيونغ-كوون للصحافيين بعد إحاطة من الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية، إن تقديراتها في أبريل كانت بأن عدد القتلى من الجنود الكوريين الشماليين "خلال الحرب كان 600 على الأقل. لكن بناء على تقييمات محدّثة، تقدّر حاليا بأن الحصيلة هي نحو ألفين".

وكانت الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية قدّرت بأن كوريا الشمالية أرسلت نحو 10 آلاف جندي للقتال الى جانب موسكو، خصوصا في منطقة كورسك التي تقدمت إليها القوات الأوكرانية. كما وفرت بيونغ يانغ قذائف وصواريخ وأنظمة صاروخية بعيدة المدى.

وأشار لي الى أن الاستخبارات الكورية الجنوبية تقدّر بأن بيونغ يانغ تعتزم إرسال ستة آلاف جندي ومهندس إضافي الى روسيا، وأن ألفا منهم وصلوا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق هذا العام إن كوريا الشمالية أرسلت عمّال بناء وخبراء نزع ألغام الى كورسك.

وأكدت كوريا الشمالية في أبريل أنها أرسلت جنودا لمساندة روسيا.

وفي أواخرأغسطس، التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عائلات الجنود الذين قتلوا خلال مشاركتهم في المعارك إلى جانب روسيا، وقدم تعازيه في "آلامهم التي لا تحتمل"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

ووقّع البلدان العام الماضي اتفاق تعاون عسكري يتضمن بندا للدفاع المشترك، خلال زيارة نادرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى كوريا الشمالية.