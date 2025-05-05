بوتين يأمل عدم الحاجة لاستخدام السلاح النووي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات نشرت أمس: «إن روسيا لديها القوة والموارد الكافية لإيصال الحرب في أوكرانيا إلى نهايتها المنطقية»، معرباً عن الأمل ألا تكون هناك حاجة لاستخدام الأسلحة النووية.

وفي فيلم بثه التلفزيون الرسمي بعنوان «روسيا، الكرملين، بوتين، 25 عاماً»، عن مرور ربع قرن من حكم بوتين لروسيا، سأل أحد المراسلين الرئيس عن خطر التصعيد النووي الناجم عن حرب أوكرانيا، فأجاب، متحدثاً بجانب صورة للقيصر ألكسندر الثالث، الحاكم الروسي في القرن التاسع عشر: «أرادوا استفزازنا لنرتكب أخطاء. لم تكن هناك حاجة لاستخدام تلك الأسلحة.. وآمل ألا تكون هناك حاجة لاستخدامها».

وأضاف: «لدينا ما يكفي من القوة والوسائل لإيصال ما بدأ عام 2022 إلى نهاية منطقية بالنتيجة التي ترجوها روسيا».

يشار إلى أن بوتين قام بالتوقيع على نسخة محدثة من العقيدة النووية الروسية في نوفمبر 2024، موضحاً الظروف التي تسمح له باستخدام ترسانة موسكو النووية، وهي الأكبر في العالم.

هجوم مسيّر

في كييف، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إلى وقف إطلاق نار حقيقي لمدة شهر على الأقل في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد أن شنت روسيا خلال الليل هجوماً بالطائرات المسيّرة على العاصمة كييف أسفر عن إصابة 11 شخصاً.

وكان بوتين أعلن الأسبوع الماضي وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام من الثامن إلى العاشر من مايو، للاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي وحلفائه في الحرب العالمية الثانية. لكن زيلينسكي دعا لوقف إطلاق نار لفترة أطول. وقال، على منصة «إكس»: «إذا كان هناك وقف لإطلاق نار، فلن يكون خلال أعيادهم، بل كل يوم».

وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية إن 76 رجل إطفاء شاركوا في إخماد الحرائق التي اندلعت ليلاً في كييف، وشملت أيضاً حريقاً صغيراً في منطقة شيفتشينكيفسكي وسط المدينة. وتحدث الجيش الأوكراني عن إسقاط 69 طائرة مسيّرة من أصل 165 أطلقتها روسيا.

وبالإضافة لهجوم على كييف، ذكر التلفزيون الأوكراني أن طائرات مسيرة هاجمت مدينة تشيركاسي وسط البلاد، وأنه جرى إسقاط 15 طائرة مسيرة من أصل 22 استهدفت المدينة. وذكرت خدمات الطوارئ أن شخصاً واحداً أصيب وتضررت مبانٍ سكنية وبنية تحتية مدنية.

وقال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك الروسية: «إن القوات الأوكرانية قصفت مصنعاً في المنطقة، ما أدى إلى تدمير جزء كبير منه».

وأضاف عبر «تيليغرام» أن ورش العمل والمباني الإدارية للمصنع الواقع في قرية سوزيمكا دُمرت. وتقع بريانسك على الحدود مع أوكرانيا وروسيا البيضاء. وذكرت (ماش) أن المصنع ينتج معدات كهربائية، مثل المحولات.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 69 طائرة مسيرة من أصل 165 أطلقتها روسيا خلال ساعات الليل.

وأضافت أن 80 طائرة مسيرة فُقدت، في إشارة إلى استخدام الجيش الأوكراني لإجراءات الحرب الإلكترونية لإعادة توجيهها أو أنها كانت طائرات مسيرة لا تحمل رؤوسا حربية.