روسيا تتهم الأوروبيين بعرقلة التسوية في أوكرانيا

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أمس، أن الأوروبيين يعرقلون الجهود المبذولة لوضع عملية التسوية الأوكرانية على المسار السلمي.

وقال: «الأوروبيون يعرقلون هذه الجهود (المبذولة لتسوية الأوكرانية)، ويضعون العراقيل في طريقها»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشاد بيسكوف بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدفع هذه العملية إلى مسار سلمي، قائلاً: «لا تقدر جهود (ترامب) لدفع العملية السياسية نحو مسار سلمي بثمن، ونحن ممتنون له على هذه الجهود».

وقال، تعليقاً على تصريحات لقادة أوروبا، إن الطرف الأوروبي المتصارع «يحافظ على توجهه السائد، ولا يهدأ»، موضحاً أن «هذا يتناقض تماماً مع نهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب».

وأشار بيسكوف إلى أن ممثلي الدول الأوروبية سعوا منذ فترة طويلة إلى احتواء روسيا بكل الطرق الممكنة، لكن موسكو تعرف كيف تتصدى لذلك.

وقال: «لقد وضعوا لأنفسهم منذ زمن بعيد «هدفاً تاريخياً» يتمثل في «احتواء» روسيا بكل السبل الممكنة. وهذا توجه مألوف. ونحن نعلم بالفعل، كيفية التصدي له».

تشجيع عبثي

وأوضح بيسكوف أن روسيا تحافظ على موقفها واستعدادها لحل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

ولفت إلى أن الأوروبيين يشجعون كييف على مواصلة تعنتها «بشكل عبثي».

وأكد أن «العملية العسكرية الخاصة مستمرة طالما أن موسكو لا ترى أي معاملة بالمثل من جانب كييف في جهودها لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية». وقال: «مستعدون لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

ولكن حتى الآن لا نرى أي رد فعل من كييف، وسنواصل العملية العسكرية الخاصة». في برلين، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه يتوقع أن تدوم الحرب في أوكرانيا طويلاً نظراً لأن الحروب عادة ما تنتهي بهزيمة عسكرية أو استنزاف اقتصادي، وهما احتمالان لا بوادر لهما حتى الآن سواء بالنسبة لكييف أو موسكو، من وجهة نظره.

وتأتي تعليقات ميرتس قبل يوم من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماع بين رئيسي روسيا وأوكرانيا توطئة لعقد محادثات إحلال السلام. وهدد ترامب «بعواقب» ما لم يُعقد الاجتماع.

وأفاد ميرتس في مقابلة مع قناة زد.دي.أف التلفزيونية «أعد نفسي لاستمرار هذه الحرب لفترة طويلة».

في الأثناء، توعد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بشن المزيد من الهجمات في عمق روسيا رداً على هجماتها بالطائرات المسيرة على منشآت كهرباء في شمال وجنوب أوكرانيا الليلة قبل الماضية، والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 60 ألف منزل ومبنى.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أنه أسقط 126 من أصل 142 طائرة مسيّرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان إنه تم صد الهجوم. من جانبها، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن روسيا أسقطت 112 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية واستهدفت بنية تحتية لموانئ في أوكرانيا تُستخدم لأغراض عسكرية.