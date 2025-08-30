روسيا تسيطر على بلدة جديدة وتدمر 233 مسيرة أوكرانية





أعلن الجيش الروسي أنه تمكن من السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك ودمر 4 صواريخ أوكرانية من طراز "نبتون" وما يصل إلى 233 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، أن القوات الروسية العاملة في مقاطعة دونيتسك، تمكنت من السيطرة على بلدة كاميشفاخا في جنوب شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي، تمكنت من اعتراض 4 صواريخ من طراز "نبتون" و233 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أنه تم إسقاط 20 مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم ومقاطعة سمولينسك.

كما أعلنت الوزارة أن القوات الروسية شنت فجر اليوم السبت هجومًا مكثفًا بأسلحة دقيقة استهدف منشآت صناعات الصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى قواعد جوية عسكرية في أوكرانيا.