روسيا ترفض تواجد قوات أوروبية في أوكرانيا وتستبعد أي لقاء قريب بين بوتين وزيلينسكي





شدد الكرملين الأربعاء على أن روسيا تعارض نشر قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا واستبعد فكرة ترتيب لقاء قريبا بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين لدى سؤاله عن وجهة نظر موسكو في ما يتعلق بنشر قوة أوروبية لحفظ السلام في إطار أي اتفاق لإنهاء النزاع، "ننظر إلى هذا النوع من النقاشات بسلبية".

وأشار إلى أن رغبة موسكو في منع أي وجود عسكري لبلدان حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوكرانيا كان على رأس الأسباب التي أدت الى اندلاع النزاع عندما أطلقت موسكو عمليتها العسكرية الشاملة في فبراير 2022.

وأفاد بيسكوف بأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا هي "من أهم المواضيع" التي يتم بحثها في أي محادثات تهدف للتوصل إلى تسوية، مضيفا أن موسكو لن تناقش تفاصيل هذه المسألة علنا.

كما استبعد الكرملين إمكان انعقاد قمة بين بوتين وزيلينسكي في أي وقت قريب.

وقال بيسكوف إن "أي تواصل عالي المستوى أو على أعلى مستوى يجب أن يتم التحضير له جيدا ليكون فعالا".

وأضاف أن كبار المفاوضين الروس والأوكرانيين "على اتصال"، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لإجراء مفاوضات.