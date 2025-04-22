فاينانشال تايمز: بوتين يعرض وقف حرب أوكرانيا

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم "الثلاثاء" نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض وقف الحرب في أوكرانيا على امتداد خط المواجهة الحالي، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف التقرير نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات أن بوتين أبلغ ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص، خلال اجتماع في سان بطرسبرج هذا الشهر، أن موسكو قد تتنازل عن مطالبها بالسيادة على مساحات في أربع مناطق أوكرانية مسيطر عليها جزئيا لا تزال تحت سيطرة كييف.

وبحسب المسؤولين فإن الولايات المتحدة طرحت أفكارا لتسوية محتملة تتضمن اعتراف واشنطن بملكية روسيا لشبه جزيرة القرم والاعتراف على الأقل بسيطرة روسيا على 4 مناطق أوكرانية.

كما أشارت إلى أن مسؤولين أوكرانيين أكدوا للصحيفة قبولهم لبعض الأفكار التي طرحها ترامب وفريقه من دون تحديد ماهيتها.