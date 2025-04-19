بوتين يعلن عن هدنة في أوكرانيا تزامناً مع عيد الفصح

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت عن هدنة في النزاع الدائر في أوكرانيا "بمناسبة عيد الفصح" تبدأ مساء السبت وتستمر حتى منتصف ليل الأحد.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة خلال مخاطبته رئيس الأركان فاليري غيراسيموف "اليوم من الساعة 18,00 (15,00 ت غ) وحتى منتصف ليل الأحد (21,00 ت غ)، يعلن الجانب الروسي هدنة بمناسبة عيد الفصح".

وقال الكرملين في بيان إن الجانب الروسي "سيوقف جميع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل حتى يوم 21 أبريل".

وأضاف بيان الكرملين: "نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل".

وشدد البيان على أنه "على قواتنا الاستعداد لصدّ أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا".

ونقل البيان عن بوتين قوله: "أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستُظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية".

وأكد بوتين أن "روسيا دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أميركا والصين ودول أخرى في التوصل إلى تسوية عادلة بشأن أوكرانيا".

وأكدت روسيا السبت استعادة البلدة قبل الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الحدودية الروسية التي تعرضت الصيف الماضي لهجوم مباغت من كييف.