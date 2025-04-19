تلويح أمريكي بالانسحاب من مفاوضات أوكرانيا

على مشهد الحرب في أوكرانيا الكثير من التطورات في ظل السعي الحثيث لنزع فتيل الصراع المشتعل، ففيما لوحت واشنطن بالانسحاب من مفاوضات إنهاء الحرب، متمسكة في الوقت ذاته بنبرة من التفاؤل، كشفت موسكو عن تقدم في المحادثات تحيطه تعقيدات.

ولوح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، باحتمال انسحاب الولايات المتحدة من المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأعرب روبيو عقب اجتماع مع الأوروبيين والأوكرانيين في باريس عن نفاد صبر واشنطن بقوله: «يجب أن نحدد في الأيام المقبلة إذا كان السلام قابلاً للتحقيق أم لا.

في حال لم يكن ذلك ممكناً يجب الانتقال إلى شيء آخر، لأن الولايات المتحدة لديها أولويات أخرى. لن نواصل هذا المجهود لأسابيع وأشهر».

ومضى يقول: «أظن أن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا يمكنها مساعدتنا في دفع العجلة في هذا الإطار للاقتراب من حل. رأيت أن أفكارهم كانت مفيدة وبناءة».

وتوقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رداً من روسيا بشأن اتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا، الأسبوع المقبل، وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: «سنتلقى منهم أخباراً، قريباً للغاية في الواقع، وسنرى». وتحدث ترامب مجدداً عن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قائلاً:

«لست مسروراً به، ولست مسروراً بأي شخص مشارك. إنني لا ألومه، لكن ما أقوله هو أنني لا أعتقد أنه أدى عملاً جيداً. حسناً إني لست من أشد معجبيه»، مُلْقٍ باللائمة في الحرب على سلفه جو بايدن. كما عبر نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، عن تفاؤله بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

على صعيد متصل شدد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، على ضرورة موافقة روسيا على وقف فوري وكامل، وغير مشروط لإطلاق النار. وأضاف لامي: «في عالم متقلب وحدتنا هي قوتنا. يجب أن نشهد سلاماً عادلاً ودائماً في أوكرانيا.. نعمل بجد مع الحلفاء لتأمين سلام دائم في أوكرانيا».

تقدم وتعقيد

في السياق كشف الكرملين عن أنه جرى إحراز بعض التقدم في المحادثات بشأن تسوية سلمية محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، إلا أن الاتصالات مع الولايات المتحدة معقدة. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: «الاتصالات معقدة للغاية،.

لأن الموضوع بطبيعة الحال ليس سهلاً. روسيا ملتزمة بحل هذا الصراع، وضمان مصالحها، وهي منفتحة على الحوار. ونحن مستمرون في ذلك»، مشيراً إلى أن بلاده تسعى جاهدة لحل الصراع وحماية مصالحها، وهي مستعدة للحوار.

وعند سؤال بيسكوف عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة الانسحاب من البحث عن تسوية سلمية في أوكرانيا قال إن هذا سؤال يجب توجيهه إلى واشنطن. وأضاف: «نعتقد أنه يمكن بالفعل ملاحظة بعض التقدم»، مشيراً إلى التعليق المؤقت لقصف البنية التحتية للطاقة، لكنه قال إن أوكرانيا لم تلتزم به.

كما أعلن الكرملين أن الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، بعدم استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا لمدة 30 يوماً انتهت صلاحيته. وقال بيسكوف: «المهلة انتهت وفي الوقت الحالي ليست هناك تعليمات أخرى من القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس بوتين».

إلى ذلك قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن وقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا غير واقعي في الوقت الراهن. وأوضح نيبينزيا أن فشل وقف إطلاق النار المحدود على البنية التحتية للطاقة يظهر أن هدنة أوسع نطاقاً غير ممكنة في الوقت الراهن، مضيفاً:

«لقد كانت لدينا محاولة لوقف إطلاق النار المحدود على البنية التحتية للطاقة، وهو ما لم يلتزم به الجانب الأوكراني، لذا في هذه الظروف فإن الحديث عن وقف إطلاق النار هو ببساطة غير واقعي في هذه المرحلة. لسنا في وضع يمكننا فيه مناقشة وقف إطلاق النار الشامل بجدية».

ميدانياً أفاد مسؤولون بأن هجوماً صاروخياً روسياً على مدينة خاركيف أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 82 آخرين، من بينهم ستة أطفال. وذكرت خدمات الطوارئ أن الهجوم ألحق أضراراً أيضاً بمبانٍ سكنية ومؤسسة تعليمية وشركة.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على منصة «إكس»: «هكذا بدأت روسيا الجمعة العظيمة، بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، مما أثخن الجراح في شعبنا وشوه مدننا». وأظهرت صور «رويترز» من الموقع، عمال الطوارئ يقدمون الإسعافات الأولية لمصابين ينزفون بالقرب من أحد المباني السكنية.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، بأن روسيا أطلقت على خاركيف 4 صواريخ، 3 منها باليستية تحمل رؤوساً عنقودية. كما قال حاكم منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، أولكسندر بروكودين، إن عاملي طرق قتلا جراء هجوم روسي بمسيرة.

قصفوقال القائم بأعمال عمدة مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا، أرتيم كوبزار، إن غارة جوية روسية بمسيرة على سومي أسفرت عن مقتل شخص، وإصابة آخر، كما تعرضت مناطق أخرى للقصف خلال الليل.

كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات في ضواحي العاصمة كييف، وفي مدينة دنيبرو الصناعية الجنوبية. في الوقت نفسه قال حاكم منطقة روستوف الروسية، يوري سليوسار، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات أوكرانية بدون طيار.