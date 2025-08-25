وساطة إماراتية جديدة تنجح بإطلاق 292 أسيراً روسياً وأوكرانياً

أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة جديدة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، تكللت بإنجاز عملية تبادل جديدة شملت 146 أسيراً من الجانبين، بمجموع 292 أسيراً، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 4641 أسيراً. وقد أشاد البلدان بجهود الإمارات في هذا الصدد.

وأعربت وزارة الخارجية عن شكرها للبلدين الصديقين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية ما يعكس تقديرهما لدولة الإمارات كوسيط موثوق به، وتعمل على كل ما من شأنه دعم المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين.

وبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 17 وساطة، ما يعبر عن عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بكل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات ستواصل مساعيها الرامية إلى إنجاح مختلف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنه.

جهود إنسانية

في الأثناء ،ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بذلت جهوداً إنسانية للوساطة في عملية التبادل.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن جميع الروس الذين أُطلق سراحهم موجودون في روسيا البيضاء حيث يتلقون الرعاية الطبية والدعم النفسي. وأضافت أن أوكرانيا أعادت أيضاً إلى موسكو ثمانية مواطنين روس من سكان منطقة كورسك.

وأعلنت الوزارة في منشور عبر تطبيق تليغرام، «في 24 أغسطس، عاد 146 عسكرياً روسياً»، مضيفة «في المقابل، تمّ نقل 146 أسير حرب من القوات المسلّحة الأوكرانية» إلى أوكرانيا، بفضل وساطة قادتها الإمارات.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم أيضاً تسليم ثمانية من سكان منطقة كورسك الحدودية الروسية.

وكتبت المندوبة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا على تطبيق تليغرام «حضرت شخصياً هذا الحدث السعيد»، متحدثة عن تسلم روسيا ثمانية من سكان منطقة كورسك، لافتة إلى أن العملية تمت على أرض بيلاروس.

وأظهر مقطع مصور عرضته المندوبة الروسية هؤلاء الأشخاص، ومعظمهم نساء مسنات، يتحدثون إليها في حافلة صغيرة ويبتسمون.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر لدولة الإمارات على دورها في الإشراف على عملية التبادل. وقال عبر تطبيق تليغرام إن «عمليات التبادل مستمرة». ونشر صوراً لعائدين مبتسمين، وقال إن معظمهم كانوا في الأسر منذ 2022. وأضاف إن من بينهم صحافياً أُسر بعد شهر من بدء الحرب.