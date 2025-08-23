بوتين يصف ترامب بـــ "الضوء في نهاية النفق"

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة ووصف الرئيس الأمريكي بأنه "الضوء في نهاية النفق" للعلاقات المتعثرة بين موسكو وواشنطن.

وقال بوتين في فعالية في ساروف، وهي مدينة مغلقة على بعد نحو 370 كيلومترا شرق موسكو وكانت بمثابة قاعدة لبرنامج الأسلحة النووية الروسية منذ أواخر الأربعينيات، "علاقتنا مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكن مع وصول الرئيس ترامب، أعتقد أن هناك أخيرا ضوء في نهاية النفق".

وأشاد بوتين أيضا بصفات ترامب القيادية وقال إنه كان يأمل في أن تكون الخطوات الأولى التي تم اتخاذها هي لضمان "الإصلاح الكامل" للعلاقات الروسية الأمريكية.

وقال إن الشركات الروسية تناقش بالفعل خططاً مع "شركاء أمريكيين" حول فرص التعاون عبر القطب الشمالي وفي ألاسكا في مجالات مثل الغاز الطبيعي المسال.

وجاءت هذه التصريحات في نفس اليوم الذي ظهر فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مسجلة لبرنامج يوم الأحد "قابل الصحافة مع كريستين ويلكر" على قناة "إن بي سي"، وقال إنه لا توجد خطط للاجتماع بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - وهو اقتراح طرحه ترامب لإنهاء الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام لأوكرانيا.