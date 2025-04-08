موافقة روسية مشروطة على هدنة شاملة مع أوكرانيا

اعتبر الكرملين، أمس، أن «مسائل كثيرة» لا تزال بحاجة إلى حل للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، متهماً الحكومة الأوكرانية مجدداً بمنع تقدم المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمره الصحافي اليومي: «الرئيس فلاديمير بوتين يؤيد اتفاقاً لوقف إطلاق النار، لكن ما زالت هناك مسائل عالقة، مسائل كثيرة لم تحل». واعتبر أن هذه المسائل «مرتبطة بعدم قدرة نظام كييف على السيطرة على العديد من الجماعات المتطرفة، وبخطط لزيادة العسكرة» في أوكرانيا.

وعقد مسؤولون أمريكيون مباحثات منفصلة الشهر الماضي مع وفدين روسي وأوكراني في السعودية، إلا أنها لم تؤد إلى وقف شامل للأعمال العدائية.

وبعد تعرضها لضغوط أمريكية، وافقت كييف في 11 مارس على وقف غير مشروط لإطلاق النار لمدّة 30 يوماً.

ورفض بوتين هذه المبادرة خلال مكالمة مع ترامب، ووافق فقط على عدم استهداف منشآت الطاقة ووقف الهجمات في البحر الأسود. لكن موسكو وكييف تبادلتا منذ ذلك الحين اتهامات بمهاجمة منشآت الطاقة.

وأمس، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا هاجمت البنية التحتية للطاقة الروسية ست مرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، على الرغم من الاتفاق. وأضافت أن هجمات أوكرانيا استهدفت منشآت طاقة ومحطات كهرباء فرعية في مناطق روستوف وفارونيش وبريانسك الروسية، بالإضافة إلى منطقتي خيرسون ودونيتسك الأوكرانيتين الخاضعتين لسيطرة موسكو.

19 مسيرة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة قبل الماضية، 19 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. وقال البيان «دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 19 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 13 طائرة مسيرة فوق بحر آزوف، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كراسنودار، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأفادت الوزارة بأن القوات الروسية سيطرت على بلدة كاترينفكا في دونيتسك، وأن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 215 عسكرياً، وعدداً من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودع للذخيرة.

وفي المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، كبدت القوات الروسية، القوات الأوكرانية، خسائر بلغت أكثر من 150 عسكرياً، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية خلال الـ24 الساعة الماضية.