الأمطار والعواصف تقتل وتدمر في الكونغو الديمقراطية وأمريكا

أعلن مسؤول في قطاع الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس، أن نحو 30 شخصاً لقوا حتفهم في فيضانات بالعاصمة كينشاسا، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في تدمير منازل وطرق. وقال وزير الصحة في منطقة العاصمة: «العدد مبدئي، لكن حتى الآن هناك نحو ثلاثين قتيلاً».

وفاض نهر ندجيلي، الذي يمر عبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 17 مليون نسمة عن ضفتيه مساء الجمعة، ما أدى إلى إغلاق الطريق الرئيسي وتقطع السبل بسائقين منذ مساء السبت. وقالت امرأة تسكن في العاصمة «في طريق العودة إلى المنزل من المطار الليلة (قبل) الماضية لاستقبال صديق، قضينا الليل في السيارة بسبب عدم وجود مكان آمن لركن السيارة». وانقطعت الكهرباء والمياه عن عدة أحياء.

وأرجع حاكم كينشاسا دانييل بومبا لوباكي في خطاب نقله التلفزيون سبب سقوط بعض القتلى إلى وجود مساكن عشوائية غير قانونية وهدد بإخلاء تلك المساكن.

اقتلاع أشجار

في الولايات المتحدة، لقي ما لا يقل عن 41 شخصاً حتفهم بعد عواصف هبت نهاية الأسبوع وأدت إلى حدوث أعاصير وعواصف ترابية تسبب في اقتلاع أشجار وتسوية مئات المنازل والشركات بالأرض في سبع ولايات في الجنوب والغرب الأوسط.

وقدم خبراء الأرصاد الجوية تصنيفاً «عالي المخاطر» بشكل غير معتاد لنظام العواصف، والذي بدأ الجمعة قبل أن يتراجع أمس. وقال مارك تشينارد، أخصائي الأرصاد الجوية في خدمة الطقس الوطنية: «ليس من غير المألوف تسجيل تأثيرات عبر العديد من الولايات، ولكن في هذه الحالة كانت التأثيرات أقوى مما كنا نراه عادة».

وكان النظام العاصفي الضخم تحرك عبر البلاد وتسبب في عواصف ترابية مميتة وأشعل أكثر من 100 حريق غابات.

واستيقظت المجتمعات المغمورة بالمياه من تكساس إلى أوهايو أمس، على ارتفاع مستوى مياه الأنهار والمزيد من الفيضانات، التي تهدد مناطق واسعة من جنوب الولايات المتحدة والغرب الأوسط، والتي تضررت بشدة في الأيام الأخيرة بسبب العواصف الشديدة.

وحذر خبراء الأرصاد من أن الفيضانات يمكن أن تستمر لعدة أيام، حيث تساقطت أمطار غزيرة على العديد من الولايات، من بينها كنتاكي وتينيسي وألاباما. وقال خبراء الأرصاد إنه من المتوقع هبوب أعاصير في ألاباما وجورجيا وفلوريدا.

وأكد رئيس بلدية لويزفيل كريغ جرينبرغ السبت أن نهر أوهايو ارتفع 5 أقدام (حوالي 5ر1 متر) في 24 ساعة وسيستمر منسوب المياه في الارتفاع لأيام.

وخلال الليل وحتى صباح أمس، كانت هناك تحذيرات جديدة من احتمال هبوب أعاصير في ولايتي ألاباما وميسيسيبي، إلى جانب تحذيرات من حدوث فيضانات في كنتاكي وميسيسيبي وتينيسي. وتساقطت أمطار غزيرة على وسط الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في المجاري المائية، ما أدى إلى حالات طوارئ ناجمة عن فيضانات عارمة من تكساس إلى أوهايو.

وضربت عاصفة ثلجية مفاجئة العاصمة الروسية موسكو أمس، ورفعت سماكة الجليد في الميدان الأحمر إلى 10 سنتيمترات، في أعقاب شتاء اتّسم باعتدال غير معتاد. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الروسية، أن العاصمة ستشهد تساقطاً للثلوج يُعادل متوسط شهر كامل خلال يومين، في وقت انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، بعدما سجلت 16 درجة مئوية يوم الجمعة الماضي.