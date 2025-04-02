روسيا تحضر لاجتماع ثانٍ مع أمريكا وأوكرانيا مستعدة لوقف نار غير مشروط

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أنه يجري التحضير لعقد اجتماع ثانٍ بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف لافروف في تصريحات للصحافيين، أمس، أنه «يرى تقدماً ناشئاً ورغبة من الشركاء الأمريكيين في إزالة العقبات غير المقبولة أمام عمل دبلوماسيي بلدينا».

وأكد أن روسيا بحاجة إلى أفعال ملموسة، وليس وعوداً، لتجديد مبادرة البحر الأسود، مشيراً إلى أن الأمريكيين يدرسون حالياً مقترحات الجانب الروسي. وأكد كذلك أن روسيا تلتزم 100% بوقف الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأوضح أن روسيا نقلت معلومات إلى أمريكا، وكذلك إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن كيفية انتهاك أوكرانيا لوقف الهجمات على منشآت الطاقة.

في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن بلاده تقدم لواشنطن أدلة على انتهاكات روسية لوقف إطلاق النار بشكل يومي، وقال: «أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار غير المشروط، وقد أثبتت ذلك بالفعل».

وأضاف في مؤتمر صحافي أنه سيجتمع، الجمعة، مع ممثلين عن مجموعة صغيرة من الدول المستعدة للمساهمة في فرقة عسكرية أجنبية في أوكرانيا، وذلك في وقت تسعى فيه كييف جاهدة إلى الحصول على ضمانات أمنية في إطار أي اتفاق سلام مع روسيا. وحث زيلينسكي واشنطن على تعزيز العقوبات على روسيا، قائلاً إنها تمتلك كل الأدوات اللازمة للقيام بذلك.