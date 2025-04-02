حرب أوكرانيا.. موسكو تريد حلاً لجذور الصراع

نقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله أمس، إن روسيا تدرس بجدية المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنها تريد منها أن تأخذ في الاعتبار الأسباب الجذرية للصراع.

وقال ريابكوف في تصريح نقلته وكالة تاس للأنباء «نحن نأخذ النماذج والحلول التي اقترحها الأمريكيون على محمل الجد، لكننا لا نستطيع قبولها كلها بشكلها الحالي».

وأضاف «حتى الآن لا يوجد مكان في المقترحات لمطلبنا الرئيس، وهو حل المشاكل المتعلقة بالأسباب الجذرية لهذا الصراع». ونقل عنه قوله «هذا الأمر غائب تماماً ويجب التوصل لحل بشأنه».

وقال ريابكوف، المتخصص في العلاقات الأمريكية الروسية، إن موسكو لم تتمكن بعد من المضي قدماً في التوصل إلى اتفاق.

بدون شروط

طالبت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا من دون أي شروط مسبقة.

وخلال لقاء مع نظيرها الأوكراني أندريه سيبيها أثناء زيارتها الوداعية لكييف، قالت بيربوك إن «أوكرانيا أوضحت أنها ليست فقط مستعدة لذلك، بل إنها تقبل وقف إطلاق النار من دون شروط مسبقة».

وخلال زيارتها التاسعة وربما الأخيرة إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير 2022، وعدت بيربوك كييف بمزيد من المساعدات الألمانية.

دور بناء

في بكين، أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي لوكالة ريا نوفوستي الروسية أنّ بلاده مستعدّة لأداء «دور بنّاء» في سبيل إنهاء الحرب في أوكرانيا مع دعمها موسكو في دفاعها عن «مصالحها». ولاحقاً، أكد وانغ خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستعمل مع روسيا من أجل «تقديم إسهامات جديدة في قضية السلام والتنمية للبشرية». وأضاف إن «التعاون الشامل بين الصين وروسيا في العصر الجديد سيتجدد بالتأكيد ويكتسب حيوية جديدة ويرتقي إلى مرحلة جديدة».

وقال الوزير الصيني في المقابلة التي أجرتها معه ريا نوفوستي إن بلاده «مستعدّة، مع الأخذ في الاعتبار تطلّعات الأطراف المعنية، لأداء دور بنّاء مع المجتمع الدولي... في حلّ» النزاع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا.

بدون درون

في كييف، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن أوكرانيا شهدت أول ليلة بدون هجمات بطائرات الدرون منذ ديسمبر العام الماضي، في حين أنها أشارت إلى أن القوات الروسية أطلقت صاروخين من طراز كروز.

وتهاجم القوات الروسية منذ ديسمبر الماضي أهدافاً أوكرانية يومياً بالآلاف من طائرات الدرون، التي عادة ما يتم إطلاقها ليلاً.

ووفقاً للبيانات التي أصدرتها كييف، فإنه تم إطلاق أكثر من 10 آلاف و700 طائرة درون قتالية ووهمية - بهدف دفع الدفاعات الجوية الأوكرانية لإطلاق النار - منذ بداية العام.

وأوضحت البيانات أنه تم إرسال أكثر من 4200 طائرة درون خلال مارس وحده. وأعلن وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا أن ضربة روسية استهدفت مدينة خيرسون في جنوبي البلاد حرمت 45 ألف شخص من الكهرباء.

وبعد مفاوضات منفصلة مع الأوكرانيين والروس استمرت أياماً عدة، أصدرت الولايات المتحدة بيانين منفصلين الأسبوع الماضي بشأن وقف الضربات على منشآت الطاقة. لكن لم يتم ذكر أي تاريخ ولا أي شروط في هذا الصدد. وتتبادل كييف وموسكو منذ ذلك الحين الاتهامات بانتهاك الاتفاق.