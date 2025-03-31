تشمل 160 ألفاً.. روسيا تطلق حملة الربيع للتجنيد العسكري

-تنوي روسيا إطلاق حملة التجنيد العسكري للربيع التي تعني هذه السنة 160 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، وفق مرسوم وقّعه "الإثنين" الرئيس فلاديمير بوتين يعكس ازديادا في الأرقام بالنسبة إلى العامين الماضيين.

وأكّد الجيش أن الوافدين الجدد لن يرسلوا إلى أوكرانيا حيث يقاتل الجنود الروس منذ فبراير 2022.

وتنظّم هذه الحملة مرّتين في السنة، مرّة في الربيع وأخرى في الخريف. وهي ستنطلق "الثلاثاء"، وفق المرسوم الرئاسي الذي نشر الإثنين.

وجاء في المرسوم أن "160 ألف" مواطن روسي تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة مدعوون للخدمة في صفوف الجيش بين الأوّل من أبريل و15 يوليو من هذا العام.

وكان 150 ألف شخص معني بحملة الربيع سنة 2024 و147 ألفا عام 2023، وفق وكالة "تاس" الرسمية.

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "حملة التجنيد المقبلة لا صلة لها بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وقال مسؤول رفيع المستوى في هيئة الأركان نائب الأميرال فلاديمير تسيمليانسكي إن المجنّدين الجدد لن يرسلوا إلى المناطق الأوكرانية حيث يقاتل الجيش الروسي.

كما إنهم لن يشاركوا في "مهام العملية الخاصة"، وفق ما جاء في بيان الوزارة.

وفي 2023، اعتمدت روسيا قانونا رفعت فيه الحدّ الأقصى لسنّ التجنيد العسكري من 27 إلى 30 عاما.