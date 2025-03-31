حصيلة قتلى الزلزال في ميانمار تجاوزت 2000 شخص

أعلنت السلطات في ميانمار "الإثنين" الحداد الوطني لأسبوع على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وارتفعت حصيلته إلى 2056 قتيلا أكثر من 3900 مصاب وما يزيد على 270 مفقودا، وسط تضاؤل الآمال في العثور على مزيد من الناجين تحت أنقاض المباني المدمرة.

وستُنكس الأعلام حتى السادس من أبريل "حدادا على الموتى وتضامنا مع العائلات الثكلى وما أصابها من أضرار" عقب الزلزال المدمر الذي وقع الجمعة وبلغت قوته 7,7 درجات.

وصدر بيان الحكومة في وقت تباطأت جهود الإنقاذ في ماندالاي، إحدى أكثر المدن تضرراً وثاني مدينة في البلاد مع ما يزيد عن 1,7 مليون نسمة.