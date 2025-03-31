الكرملين: بوتين لا يزال منفتحاً على الحديث مع ترامب

أعلن الكرملين اليوم "الاثنين" أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال "منفتحا" على التحدث مع دونالد ترامب، بعد أن عبّر الرئيس الأمريكي عن "غضبه الشديد" من الرئيس الروسي في ظل تعثر جهود استئناف محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا

انتقد ترامب كلا من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إطار سعيه لإنهاء أكثر من ثلاث سنوات من النزاع في أوكرانيا.

وقال ترامب لشبكة "إن بي سي" إنه "غاضب" من بوتين لتشكيكه في مصداقية زيلينسكي كشخصية يمكن التفاوض معها، ودعوته إلى تشكيل سلطات جديدة في أوكرانيا.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين أن "الرئيس لا يزال منفتحا على التواصل مع الرئيس ترامب".

وأضاف أنه لم يحدد بعد موعد لإجراء مكالمة هاتفية بين الزعيمين، ولكن يمكن "تنظيمها على الفور" في حال "الضرورة".

ورفض بوتين في وقت سابق هذا الشهر مقترحاً أمريكيا بوقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا أيده زيلينسكي الذي صعّد لهجته تجاه رغبة موسكو في تنصيب قيادة جديدة في أوكرانيا.

وقال بيسكوف "نواصل العمل.. أولا على تطوير العلاقات الثنائية، ونعمل أيضا على تنفيذ بعض الأفكار المتعلقة بحل (النزاع) الأوكراني".

وأضاف أن "الجهود مستمرة. لا يوجد شيء ملموس حتى الآن. هذه العملية تستغرق وقتا طويلا ربما بسبب تعقيدها".

وقالت الصحافية في شبكة إن بي سي نيوز كريستين ويلكر "الأحد" إن ترامب اتصل بها ليعبر لها عن غضبه من بوتين، وهدد بفرض رسوم جمركية على الشركات التي تتعامل مع النفط الروسي.

وأضاف ترامب لاحقا أنه يشعر "بخيبة أمل" من بوتين بسبب تصريحاته المتعلقة بزيلينسكي. وقال ترامب "من المفترض أن يعقد صفقة معه، سواء أعجبهم الأمر أم لا".

