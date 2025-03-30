روسيا تعلن السيطرة على قرية قرب منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

أعلنت موسكو "الأحد" أن القوات الروسية سيطرت على قرية تبعد سبعة كيلومترات فقط عن حدود منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط أوكرانيا في آخر تقدم ميداني لها.

لم تعبر قوات الكرملين حدود المنطقة منذ بدء هجومها الواسع قبل ثلاث سنوات، لكنها تتقدم ببطء نحوها منذ أشهر على أمل تحقيق اختراق.

وستشكل السيطرة على أراض في منطقة دنيبروبيتروفسك على أنه انتصاراً دعائيا كبيراً لروسيا، رغم قول محللين عسكريين إن هذا الاختراق لن يكون له قيمة استراتيجية تُذكر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن وحدات الجيش الروسي "حررت قرية زابوريجيا" في شرق منطقة دونيتسك التي لها حدود مع دنيبروبيتروفسك من الشرق.

وكان عدد سكان قرية زابوريجيا، التي تحمل نفس اسم المنطقة الجنوبية الأوكرانية، حوالي 200 نسمة قبل النزاع.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بسرعة منذ توليه منصبه، لكن إدارته فشلت في تحقيق اختراق رغم جولات التفاوض المتعددة مع كلا الجانبين.

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحا أمريكيا أوكرانيا مشتركا ينص على هدنة لمدة 30 يوما، واقترح هذا الأسبوع إقالة الرئيس فولوديمير زيلينسكي من منصبه في إطار أي عملية سلام.

