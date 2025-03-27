روسيا وأوكرانيا.. تبادل اتهامات بالسعي لإفشال «هدنة الرياض»

تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالسعي لإفشال أي اتفاق قد يفضي بوساطة أمريكية وبشروط إلى هدنة في البحر الأسود وتعليق الضربات على مواقع الطاقة. وندد الجانبان، أمس، بهجمات نفذها كل منهما خلال الليل.

وبعد جولة من الجهود الدبلوماسية في السعودية تفاوضت خلالها الولايات المتحدة بشكل منفصل مع الوفدين الروسي والأوكراني، أُعلن اتفاق بشأن هدنة مستقبلية في البحر الأسود وإعادة تفعيل اتفاق للسماح بالملاحة التجارية في هذه المنطقة، إلا أن موسكو وضعت شروطاً صارمة لتنفيذه، وهي رفع بعض العقوبات التي فرضت على روسيا.

وندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، بالهجمات الروسية بعدما أطلقت موسكو أكثر من 100 مسيرة خلال الليل.

وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شن مثل هذه الهجمات الواسعة النطاق بعد مفاوضات وقف إطلاق النار، إشارة واضحة للعالم أجمع بأن موسكو لن تسعى إلى سلام حقيقي.

وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا مستعدة للمضي قدماً في وقف إطلاق النار الذي يحظر شن الهجمات على البنية التحتية للطاقة، محذراً من أن أي هجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية من قبل موسكو ستؤدي إلى رد قوي. ودعا زيلينسكي حلفاءه إلى ممارسة ضغط على الكرملين، وطالب بمزيد من العقوبات من جانب الولايات المتحدة.

ومن الجانب الروسي، اتهمت وزارة الدفاع، أوكرانيا بشن هجمات على منشآت طاقة، قائلة: «رغم إعلان زيلينسكي العلني قبول الاتفاقات الروسية - الأمريكية واصل نظام كييف هجماته.

وفيما يتعلق بالبحر الأسود، قال الكرملين، إنه يجري اتصالات مع واشنطن لبدء تنفيذ الاتفاق والذي ينص على وقف الأعمال القتالية فيه وإعادة تفعيل اتفاق البحر الأسود. وأكد الكرملين، أنه يجري حواراً مكثفاً مع الولايات المتحدة يتعلق بأمور من بينها العقوبات، بعدما تفاوض الطرفان على أطر وقف لإطلاق النار في البحر الأسود إلى جانب أوكرانيا.

وأفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: «نواصل الاتصالات مع الولايات المتحدة وبشكل مكثف... ونحن راضون عن مدى فعالية سير الأمور.. بالنسبة إلى مبادرة البحر الأسود، يمكن تفعيلها بعد تحقيق عدد من الشروط».

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعتقد أن روسيا تريد إنهاء حربها مع أوكرانيا لكنه أقر بأن موسكو ربما تتلكأ في ذلك. وأضاف: «أعتقد أن روسيا تريد نهاية لهذا، ولكنهم ربما يتلكأون».

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير ماركو روبيو طلب دعم تركيا للسلام في أوكرانيا، خلال أول اجتماع له مع نظيره التركي، هاكان فيدان. وقالت وكالة الأناضول التركية، إن روبيو وفيدان بحثا جهود إرساء وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مضيفة أن أنقرة دعمت المبادرات الأمريكية.

على صعيد متصل، أفاد مستشار رفيع للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن بلاده تحتاج من الاتحاد الأوروبي القيام بمساهمة جدية عبر تأمين قوات جاهزة للقتال، لا قوات لحفظ السلام فحسب.

كما قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن العلاقات بين كييف وواشنطن تعود لمسارها الصحيح، وذلك بعد لقاء شابه التوتر بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني في المكتب البيضاوي الشهر الماضي.

وتابع يرماك في مقابلة بمكتبه في كييف، إن عقد جولتين من المحادثات بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في السعودية أعطى أوكرانيا فرصة بأن تظهر للمسؤولين الأمريكيين أنها منفتحة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مساعيه لإنهاء الحرب، لافتاً إلى أن ذلك يتناقض مع نهج التفاوض الروسي، الذي قال إنه يتضمن ربط اتفاق السلام بشروط.

وأضاف: «أعتقد أننا أجرينا محادثات ممتازة مع الأمريكيين.. أعتقد أننا نعود إلى المسار الصحيح».

شروط أوروبية

وفيما قال ناطق باسم المفوضية الأوروبية، أمس، إن انسحاب جميع القوات الروسية من أوكرانيا سيكون أحد الشروط الرئيسية لرفع العقوبات عن موسكو أو تعديلها. كما حضت ألمانيا، روسيا، على الموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا من دون شروط.

وقالت وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك: «نحض مرة أخرى روسيا على الموافقة على وقف كامل لإطلاق النار من دون شروط إضافية.. عندما يتم مراراً ربط وقف إطلاق النار بتنازلات ومطالب جديده، فهذا الوضع لا يتيح الحوار.. يجب ألا يخدعنا الرئيس الروسي».

حرب مسيّرات

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليل.

وقال البيان: «خلال الليلة قبل الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 9 طائرات مسيرة أوكرانية، من بينها 5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، ومسيرتين فوق البحر الأسود».

وفيما شنت روسيا هجوماً ليلياً بطائرات مسيرة على ميناء ميكولايف الأوكراني، وقصفت مدينة كريفي ريه، فيما وصفه مسؤولان أوكرانيان، بأنه أكبر هجوم بطائرات مسيرة على المدينة خلال الحرب، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات الدفاع دمرت تسع طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل، منها اثنتان فوق مياه البحر الأسود.