أوكرانيا على طاولة ترامب وبوتين في ألاسكا اليوم

وقال المستشار الدبلوماسي لبوتين، يوري أوشاكوف، للصحافيين، إن جدول الأعمال سيتمحور بالدرجة الأولى على تسوية الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى السلام والأمن والقضايا الدولية المهمة والتعاون الثنائي.
مشيراً إلى أن اللقاء الذي سيعقد في قاعدة إلمندورف الجوية في أنكوريج في ولاية ألاسكا، سيعقبه مؤتمر صحافي مشترك للرئيسين. وأضاف أنّ الاستعدادات لهذه القمة دخلت مرحلتها الحاسمة. ووفق أوشاكوف، لم يتم تحديد مدة المفاوضات، قائلاً: سيعود الوفد إلى روسيا فور انتهاء المناقشات.
وقال أوشاكوف: من المتوقع تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك المجالين التجاري والاقتصادي.. وأود أن أشير إلى أن هذا التعاون ينطوي على إمكانات هائلة، وللأسف لم تستغل بعد.
وقال بوتين: أود أن أخبركم عن المرحلة التي وصلنا إليها مع الإدارة الأمريكية الحالية، والتي، كما يعلم الجميع، تبذل، في رأيي، جهوداً نشطة وصادقة للغاية لوقف القتال وإنهاء الأزمة والتوصل إلى اتفاقات تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع..
المناقشات مع الولايات المتحدة تهدف إلى تهيئة ظروف السلام على المدى الطويل بين بلدينا وفي أوروبا والعالم ككل، إذا توصلنا إلى اتفاقات في مجال الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في المراحل المقبلة.
لا أريد أن استخدم عبارة تقاسم الأشياء.. لكن تعلمون أنه، الى حد ما، هذا ليس مصطلحاً سيئاً. ولفت إلى أن هناك احتمالاً نسبته 25 % أن تفشل القمة المرتقبة، معرباً عن اعتقاده بأن بوتين سيبرم اتفاقاً.
وأضاف ماكرون أن ترامب استبعد بوضوح في اتصال هاتفي مع الزعماء الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يشكل عقبة رئيسية في أي اتفاق سلام مع روسيا. في الأثناء، وصل زيلينسكي، إلى لندن، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في استباق للقمة الأمريكية الروسية.