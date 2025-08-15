أوكرانيا على طاولة ترامب وبوتين في ألاسكا اليوم

تنطلق، اليوم، القمة المنتظرة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا، من أجل إيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا وملفات أخرى.

وقال المستشار الدبلوماسي لبوتين، يوري أوشاكوف، للصحافيين، إن جدول الأعمال سيتمحور بالدرجة الأولى على تسوية الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى السلام والأمن والقضايا الدولية المهمة والتعاون الثنائي.

مشيراً إلى أن اللقاء الذي سيعقد في قاعدة إلمندورف الجوية في أنكوريج في ولاية ألاسكا، سيعقبه مؤتمر صحافي مشترك للرئيسين. وأضاف أنّ الاستعدادات لهذه القمة دخلت مرحلتها الحاسمة. ووفق أوشاكوف، لم يتم تحديد مدة المفاوضات، قائلاً: سيعود الوفد إلى روسيا فور انتهاء المناقشات.

وقال أوشاكوف: من المتوقع تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك المجالين التجاري والاقتصادي.. وأود أن أشير إلى أن هذا التعاون ينطوي على إمكانات هائلة، وللأسف لم تستغل بعد.

وأشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالجهود الأمريكية الصادقة للتوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا. وقال بوتين خلال لقائه عدداً من كبار المسؤولين الروس: أرى أن الإدارة الأمريكية تبذل جهوداً نشطة وصادقة لإنهاء القتال.

وقال بوتين: أود أن أخبركم عن المرحلة التي وصلنا إليها مع الإدارة الأمريكية الحالية، والتي، كما يعلم الجميع، تبذل، في رأيي، جهوداً نشطة وصادقة للغاية لوقف القتال وإنهاء الأزمة والتوصل إلى اتفاقات تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع..

المناقشات مع الولايات المتحدة تهدف إلى تهيئة ظروف السلام على المدى الطويل بين بلدينا وفي أوروبا والعالم ككل، إذا توصلنا إلى اتفاقات في مجال الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في المراحل المقبلة.

بدوره، أكد ترامب أن أي اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا سيبرم في قمة ثلاثية تجمعه بنظيريه الروسي والأوكراني. وقال ترامب لإذاعة فوكس نيوز: اللقاء الثاني سيكون مهماً للغاية، لأنه سيكون اللقاء الذي يبرمان اتفاقاً خلاله..

لا أريد أن استخدم عبارة تقاسم الأشياء.. لكن تعلمون أنه، الى حد ما، هذا ليس مصطلحاً سيئاً. ولفت إلى أن هناك احتمالاً نسبته 25 % أن تفشل القمة المرتقبة، معرباً عن اعتقاده بأن بوتين سيبرم اتفاقاً.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على أن إحلال السلام في أوكرانيا يتطلب مناقشة ضمانات أمنية. وإذ أعرب عن تفاؤله بقمة ألاسكا، أضاف روبيو: لنحقق السلام، أعتقد أننا جميعاً ندرك أنه سيتعين علينا مناقشة ضمانات أمنية، معتبراً أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب في أوكرانيا أمر حيوي.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ترامب عبّر للزعماء الأوروبيين عن استعداد الولايات المتحدة وحلفاء آخرين للمشاركة في منح أوكرانيا ضمانات أمنية لإنهاء حربها مع روسيا.

وأضاف ماكرون أن ترامب استبعد بوضوح في اتصال هاتفي مع الزعماء الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يشكل عقبة رئيسية في أي اتفاق سلام مع روسيا. في الأثناء، وصل زيلينسكي، إلى لندن، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في استباق للقمة الأمريكية الروسية.

هجوم

ميدانياً، قال مسؤولون في روسيا، إن طائرات أوكرانية مسيّرة هاجمت مدينتين روسيتين، أمس، ما أسفر عن إصابة 16 شخصاً على الأقل. كما قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها قصفت عدداً من مصانع الصواريخ الأوكرانية ومكاتب تصميم الأسلحة وشركات إنتاج وقود الصواريخ في هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في يوليو الماضي.

اعتراض تقدم

ويبدو أن القوات الأوكرانية اعترضت تقدماً من جانب القوات الروسية في الجبهة الشرقية، حيث قالت هيئة الأركان العامة، أمس، إن الوضع الصعب بالقرب من دوبروبيليا وبوكروفسك بدأ يستقر.