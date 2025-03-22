روسيا تأمل في حصول "بعض التقدم" في محادثات السعودية

تأمل موسكو في تحقيق "بعض التقدم" في المحادثات التي ستعقد في السعودية الاثنين، وفق ما أفاد المفاوض الروسي غريغوري كاراسين لتلفزيون رسمي، قبل 48 ساعة على محادثات منفصلة يجريها مسؤولون أمريكيون مع أوكرانيا وروسيا بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

ورفضت موسكو اقتراحاً أميركيّاً-أوكرانيّاً بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، وعرضت بدلاً عن ذلك وقف الضربات الجوية على منشآت الطاقة.

ورغم المقترح استمر الجانبان في شن هجمات جوية في الأيام القليلة التي تسبق المحادثات.

وفي مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا أدت ضربة روسية في ساعة متأخرة الجمعة إلى مقتل عائلة من ثلاثة أشخاص، ما أثار غضب المسؤولين الأوكرانيين.

وسيلتقي المفاوضون الأمريكيون بشكل منفصل مع الوفدين الروسي والأوكراني في السعودية الإثنين، فيما اعتبره الموفد الأمريكي كيث كيلوغ "دبلوماسية مكوكية" بين غرف الفندق.

ورغم الحراك الدبلوماسي والضغط من جانب دونالد ترامب يبدو من الصعوبة تحقيق اختراق.

وقال كاراسين لقناة زفيزدا التابعة لوزارة الدفاع الروسية "نأمل في تحقيق بعض التقدم".

وأضاف أنه وزميله المفاوض مستشار جهاز الأمن الفدرالي الروسي سيرغي بيسيدا، يتمتعان بروح "بناءة وإيجابية" قبل المحادثات.

وقال مسؤول أوكراني لوكالة فرانس برس الجمعة إن كييف تأمل في أن تفضي المحادثات "على الأقلّ" إلى وقف للضربات على منشآت الطاقة والبنى التحتية والمرافق في البحر الأسود من كلا الطرفين.

وأشار كاراسين إلى أن الوفد الروسي سيتوجه إلى السعودية الأحد على أن يعود الثلاثاء.