قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين الأسبوع المقبل

تصريحات ومواقف
مكان الاجتماع تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، لكنه لم يكشف عنه، تم تحديد الأسبوع المقبل تاريخاً مقرراً». وقلل أوشاكوف من احتمال انضمام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الاجتماع المرتقب، مضيفاً: «نقترح أولاً وقبل كل شيء، التركيز على التحضير لعقد اجتماع ثنائي مع ترامب، ونعتقد أن الأهم أن يكون هذا الاجتماع ناجحاً ومثمراً».
وكشف المستشار الرئاسي الروسي، عن أن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، اقترح عقد اجتماع ثلاثي يشمل زيلينسكي، لكن روسيا لم ترد على هذا المقترح، مشيراً إلى أن هذا الخيار لم يناقش بشكل مفصل، وأن الجانب الروسي لم يعلق إطلاقاً عليه.
«هناك احتمال كبير بأنهما سيتفقان على ذلك.. لم نحدد المكان بعد، لكننا أجرينا محادثات جيدة جداً مع بوتين.. كان الطريق طويلاً، ولا يزال طويلاً، لكن هناك احتمالاً كبيراً بأن يتم عقد اجتماع قريباً جداً»، قبل أن يسارع إلى خفض سقف توقعاته من نظيره الروسي بقوله: «لقد خيب أملي في الماضي».
وقال روبيو لشبكة فوكس بيزنس: «كان اليوم جيداً، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل، ما زالت هناك عقبات كثيرة يتعين التغلب عليها، ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك خلال الأيام والساعات القليلة المقبلة، وربما خلال الأسابيع المقبلة»، مشيراً إلى أن ترامب يريد وضع حد للحرب.
«قلنا مراراً في أوكرانيا إن إيجاد حلول حقيقة قد يكون فعالاً على مستوى القادة، من الضروري تحديد توقيت لمثل هذه الصيغة ومجموعة القضايا التي سيتم البحث فيها». وشدد زيلينسكي على وجوب مشاركة أوروبا في عملية السلام بين بلاده وروسيا، مضيفاً: «أوكرانيا لا تخشى الاجتماعات وتتوقع النهج الشجاع نفسه من الجانب الروسي».
هجمات بالمسيّرات
وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 112 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق متعددة، من بينها كورسك وبريمورسكو أختارسك الروسيتان، بالإضافة إلى تشودا وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الدفاعات الجوية أسقطت 82 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة خلال الليلة قبل الماضية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 9 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة خلال الليل. وأكد الجيش الأوكراني أن وحدات الطائرات المسيرة التابعة له استهدفت المصفاة، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.