روسيا تستعيد قرى في كورسك وتقصف شرق أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها استعادت قرى فيكتوروفكا ونيكولايفكا وستارايا سوروتشينا في منطقة كورسك غربي روسيا من القوات الأوكرانية. ووفق موقع «ديبستايت» المتخصص المقرب من الجيش الأوكراني، فإن التقدم الروسي جاء إثر اختراق خطوط الدفاع الأوكرانية قرب بلدة سودجا التي تسيطر عليها كييف. وقال الموقع الذي يبلغ عد متابعيه 800 ألف مشترك على «تليغرام»: «غادرت إحدى وحداتنا موقعها.. وبعد ذلك عزز الروس قواتهم، ونفذوا عمليات هجومية ممنهجة.. وها هي النتيجة».

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية، أمس، أن ما لا يقل عن 11 شخصاً قتلوا وأصيب 30، من بينهم 5 أطفال، في هجوم روسي خلال ساعات الليل بصواريخ وطائرات مسيّرة على مدينة دوبروفيليا شرقي أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن ثلاثة مدنيين آخرين قتلوا في هجوم بطائرة مسيّرة على منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد.

وقالت: إن القوات الروسية هاجمت دوبروفيليا بصواريخ باليستية وصواريخ أخرى وطائرات مسيّرة، ما ألحق أضراراً بثماني بنايات متعددة الطوابق و30 سيارة. وقالت الوزارة: «أثناء إطفاء الحريق، ضرب المحتلون مرة أخرى، ما ألحق أضراراً بشاحنة الإطفاء». ونشرت الوزارة صوراً لمبانٍ مدمرة جزئياً اجتاحتها النيران، وموظفي إنقاذ يزيلون الأنقاض من المباني.

وجدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدعوة لفرض عقوبات أشد على روسيا، مؤكداً الحاجة إلى حماية الأرواح ودعم الدفاعات الجوية لبلاده، رداً على الهجمات الروسية المتواصلة. وقال زيلينسكي في موقع «فيسبوك»: «مثل هذه الهجمات تظهر أن أهداف روسيا لم تتغير، هذا هو السبب وراء أهمية مواصلة بذل قصارى جهدنا لحماية أرواحنا، وتعزيز دفاعاتنا الجوية، وتشديد العقوبات ضد روسيا»، وذلك فى أعقاب غارة جوية روسية على بلدة شرقي أوكرانيا أسفرت عن مقتل 11 شخصاً على الأقل.

لا مبالاة

ورأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يبدي أي اهتمام بإحلال السلام في أوكرانيا. وكتبت كالاس عبر منصة «إكس»: «تسقط الصواريخ الروسية بلا توقف على أوكرانيا، وتسبب مزيداً من الموت والدمار.. مرة جديدة يظهر بوتين أنه ليس مهتماً بالسلام.. علينا زيادة دعمنا العسكري لكييف، وإلا سيدفع مزيد من المدنيين الأوكرانيين الثمن الأغلى».

وعيد أمريكي

في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض عقوبات جديدة على روسيا، حال واصلت قصف أوكرانيا ورفض السلام، لكنه حيد في موقفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد ضربات روسية جديدة بصواريخ ومسيّرات استهدفت مدناً ومنشآت أوكرانية. وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»: «نظراً إلى أن روسيا تقصف أوكرانيا حالياً في ساحة المعركة، أفكر بقوة في فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق وعقوبات ورسوم جمركية على روسيا، إلى أن يتم التوصل لوقف إطلاق نار ولاتفاق تسوية نهائي بشأن السلام».

إنهاء حرب

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيا، وأبلغه بأن الرئيس دونالد ترامب عاقد العزم على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن الوزير أكد أن الرئيس ترامب عازم على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، وشدد على أنه يتعين على جميع الأطراف أن تتخذ خطوات لضمان تحقيق سلام دائم.