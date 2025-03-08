روسيا تقترب من محاصرة آلاف الجنود الأوكرانيين في كورسك

كشفت خرائط مفتوحة المصدر، أمس، أن القوات الروسية تقترب من محاصرة آلاف الجنود الأوكرانيين في منطقة كورسك الروسية التي دخلوا إليها في الصيف الماضي، وعزلهم عن خطوط إمدادهم الرئيسية.

ويثير الوضع الخطير لأوكرانيا احتمال إجبار قواتها على التراجع إلى داخل أوكرانيا، أو المخاطرة بالوقوع في الأسر أو القتل، في وقت تتعرض فيه كييف لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة للموافقة على وقف إطلاق النار مع روسيا.

في السياق، كشفت وسائل إعلام أوكرانية أن الجيش الأوكراني يدرس حالياً إمكانية الانسحاب من كورسك خلال أيام، بسبب الصعوبات اللوجستية التي يواجهها هناك.

وأفادت مصادر عسكرية بأن إخلاء القوات الأوكرانية من المنطقة قد يستغرق ما بين 3 إلى 5 أيام. إلى ذلك، وفي تصعيد لافت، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روسيا بفرض عقوبات ورسوم جمركية «واسعة النطاق» حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سلام مع أوكرانيا.

وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، أمس، إنه «يبحث على نحو متعمق في فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق، وعقوبات أخرى، ورسوم جمركية على روسيا».